Tuyên bố sốc về nghỉ việc của HLV Park Hang Seo tại Thái Lan

HLV Park Hang Seo đã tiếp tục trở thành tâm điểm của bóng đá Thái Lan, nhưng lần này không phải bởi một chiến thắng hay dấu ấn chiến thuật. Câu nói “tôi nghỉ việc là xong thôi” của ông sau trận hòa 1-1 giữa Kanchanaburi FC và Muang Loei United đang tạo ra sự chú ý đặc biệt với người hâm mộ Thái Lan, bởi liên quan đến chuyện trọng tài.

Kanchanaburi dẫn trước từ phút 75 và tưởng như có thể bảo toàn lợi thế đến hết trận. Tuy nhiên, Muang Loei gỡ hòa ở phút bù thứ 6, trong khi trọng tài trước đó thông báo hiệp hai có 5 phút bù giờ. Trận đấu tiếp tục đến phút bù thứ 8 mới khép lại.

Ở Thái Lan, HLV Park Hang Seo gây chú ý với tuyên bố “tôi nghỉ việc là xong” sau khi Kanchanaburi FC đánh rơi chiến thắng trong trận đấu có tranh cãi về thời gian bù giờ. Ảnh: Kanchanaburi FC

Sự việc khiến HLV Park Hang Seo phản ứng mạnh. Ông muốn trao đổi với trọng tài chính sau trận và tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng ở khu vực đường hầm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng những nỗ lực của cầu thủ có thể bị ảnh hưởng bởi cách điều hành thời gian bù giờ.

“Tôi nghỉ việc là xong thôi, mọi chuyện sẽ dừng lại”, HLV Park Hang Seo nói trong lúc bức xúc, đồng thời đặt vấn đề về trách nhiệm của các trọng tài và sự phát triển của bóng đá Thái Lan.

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn HLV Park Hang Seo khiến bóng đá Thái Lan dậy sóng bởi những phát biểu liên quan đến trọng tài. Trước đó, ông từng gây tranh luận khi cho rằng công tác trọng tài là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Thái Lan liên tục thất bại trước Việt Nam. Phát biểu ấy buộc ông phải lên tiếng xin lỗi và giải thích lại quan điểm.

Điều đáng nói là HLV Park Hang Seo hiện không còn đứng ngoài bóng đá Thái Lan. Ông đang trực tiếp dẫn dắt Kanchanaburi Power FC và nhận được rất nhiều kỳ vọng sau khi quyết định trở lại công việc huấn luyện. Chính vì vậy, mỗi phát biểu của ông đều có sức nặng nhất định và dễ tạo ra tranh luận.

Sự kỳ vọng ấy cũng đang trở thành áp lực. Kanchanaburi khởi đầu chưa thật sự thuyết phục dưới thời HLV Park Hang Seo. Sau 7 trận, đội bóng chỉ thắng 2 trận, hòa 4 và nhận 1 thất bại tại Thai League 2.

Đây mới là vấn đề lớn nhất với ông Park. Kanchanaburi không chỉ cần một HLV nổi tiếng, mà cần những chiến thắng để cạnh tranh mục tiêu thăng hạng. Sau giai đoạn liên tục chia điểm, áp lực dành cho nhà cầm quân người Hàn Quốc đã xuất hiện.

Hiện tại, chính sự gay gắt của HLV Park Hang Seo mới khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý. Ông từng quyết định khép lại sự nghiệp huấn luyện sau khi chia tay tuyển Việt Nam, rồi bất ngờ thay đổi để trở lại với Kanchanaburi.

Vì thế, nếu có điều đáng lo, đó không phải một câu nói lúc nóng giận. Điều đáng lo hơn là HLV Park Hang Seo cần sớm đưa Kanchanaburi trở lại quỹ đạo chiến thắng, thay vì để những tranh cãi bên ngoài sân cỏ trở thành tâm điểm của hành trình tại Thái Lan.