Tuyên bố sốc của HLV Park Hang Seo về tuyển Thái Lan trước Việt Nam

Bây giờ, câu nói ấy lại được nhắc đến khi Thái Lan chuẩn bị đối đầu Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Liệu tình cảnh có thay đổi với tuyển Thái Lan, hay tiếp tục thua Việt Nam?

Mọi chuyện bắt đầu sau trận Kanchanaburi FC hòa Nakhon Pathom United 1-1 ở vòng 3 Thai League 2 hôm 16/9. HLV Park Hang Seo không hài lòng với quyết định truất quyền thi đấu Jean Hebert và đặc biệt là bàn gỡ của Nakhon Pathom.

Theo ông Park, tình huống này có dấu hiệu việt vị nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Thai League 2 hiện chưa sử dụng VAR trong phần lớn mùa giải, vì vậy quyết định trên sân không được kiểm tra lại bằng công nghệ.

HLV Park Hang Seo đã có phát biểu gây dậy sóng bóng đá Thái Lan khi cho rằng công tác trọng tài là một trong những lý do khiến tuyển Thái Lan này liên tục thất bại trước Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo gây chú ý với tuyên bố: “Tôi đã hiểu vì sao đội tuyển Thái Lan cứ thua Việt Nam trong thời gian gần đây. Chính là vì trọng tài. Đây là nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan không thể tiến xa”. Phát biểu lập tức tạo nên tranh luận tại Thái Lan. Một số ý kiến đồng tình với việc ông Park đặt vấn đề về chất lượng trọng tài, nhưng cũng có nhiều người cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đi quá xa khi kéo thành tích đối đầu giữa hai đội tuyển vào câu chuyện này. Chủ tịch Ratchaburi FC Thanawat Nitikarnjana thậm chí công khai phản bác ông Park.

Ngày 18/9, HLV Park Hang Seo thông qua Kanchanaburi Power FC gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan. Ông giải thích rằng mục đích ban đầu chỉ là muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao tiêu chuẩn trọng tài và xây dựng môi trường thi đấu công bằng hơn. Ông cũng thừa nhận việc so sánh bóng đá Thái Lan với Việt Nam đã gây khó chịu và tổn thương cho người hâm mộ nước chủ nhà.

Dù vậy, câu nói của HLV Park Hang Seo vẫn còn đó. Và thời điểm tuyển Thái Lan chuẩn bị gặp Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, phát biểu ấy một lần nữa được nhắc lại. Nếu xét riêng những cuộc đối đầu gần đây ở cấp đội tuyển, Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đã có những kết quả tích cực trước Thái Lan. Việt Nam đã thắng tuyển thắng 3, hòa 1 trong 4 trận gần nhất gặp đối thủ này dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, trận đấu ngày 29/9 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Thái Lan đến FIFA ASEAN Cup 2026 với lực lượng gần như mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat. HLV Anthony Hudson thậm chí đã có những tính toán nhân sự cho cuộc đối đầu với Việt Nam.

Chanathip sẽ trở lại ở trận Thái Lan gặp Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik phải đối mặt với tổn thất lớn khi Nguyễn Xuân Son chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu tại giải. Bài toán hàng công vì thế trở nên khó khăn hơn trước một Thái Lan có chiều sâu lực lượng.

Có thể nói, trận đấu ngày 29/9 tại Si Jalak Harupat không chỉ là cuộc chiến giành lợi thế tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nó còn vô tình trở thành thời điểm để một câu nói gây tranh cãi của HLV Park Hang Seo được nhìn nhận dưới góc độ bóng đá.

Ông Park từng nói Thái Lan liên tục thua Việt Nam vì những vấn đề trong công tác trọng tài. Sau đó, chính ông Park đã xin lỗi vì cách so sánh này. Còn trên sân Si Jalak Harupat, câu trả lời sẽ không nằm ở những phát biểu bên ngoài đường biên.

Nếu Thái Lan giành kết quả thuận lợi, lời nói của HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục chỉ là một phát biểu gây tranh cãi sau một trận đấu ở Thai League 2. Nếu Việt Nam tiếp tục vượt qua Thái Lan, câu nói ấy chắc chắn sẽ lại được người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á nhắc đến. Ngày 29/9 sẽ có ra câu trả lời!