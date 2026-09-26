Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Putin về đàm phán hòa bình Ukraine

Trong bối cảnh xung đột kéo dài, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/9 đã đưa ra tuyên bố quan trọng về khả năng đàm phán hòa bình.

Phát biểu trước các phóng viên tại Saint Petersburg, ông Putin khẳng định mọi đề xuất về một giải pháp hòa bình tại Ukraine vẫn đang được xem xét, đồng thời lưu ý rằng Moscow cần đánh giá đâu là lợi ích tốt nhất của mình trước khi quyết định các bước đi tiếp theo.

Theo ông Putin, Moscow đã sẵn sàng nối lại đàm phán với Kiev sau cuộc bầu cử quốc hội ở Nga tuần trước, nhưng Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào thủ đô Nga và các điểm bỏ phiếu trong thời gian bầu cử, khiến một quan chức bầu cử thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Chính họ là những người đã khơi mào chuyện này. Ở khắp mọi nơi, trên mọi mặt trận", ông Putin nói, đồng thời cảnh báo rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả liên tục từ phía Nga.

Ông nói thêm rằng các hành động khiêu khích sẽ không mang lại kết quả, và Nga sẽ khiến đối phương "cảm nhận được các đòn đáp trả".

Tổng thống Putin cho rằng phản ứng của Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine đã góp phần khiến Kiev phải lên tiếng kêu gọi ngừng bắn và quay trở lại bàn đàm phán.

"Tất cả các đề xuất đều đang được cân nhắc. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nhưng sau tất cả những gì họ đã làm, chúng tôi vẫn phải suy nghĩ kỹ về những gì cần làm để đáp trả", ông khẳng định.

Tổng thống Nga cũng đề cập đến việc Ukraine gặp khó khăn trong việc đối phó với các loại máy bay không người lái (UAV/drone) phản lực mới của Nga, vốn bay ở độ cao lớn hơn và khó đánh chặn hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin.ru

Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào các thành phố của Ukraine, trong khi Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Nga, bao gồm cả các cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Kiev nhiều lần khẳng định các cuộc tấn công vào các mục tiêu Nga là hành động đáp trả các cuộc tấn công của đối phương nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của họ.

Những phát biểu của Tổng thống Nga được đưa ra giữa lúc các cuộc tiếp xúc quốc tế về lộ trình giải quyết xung đột vẫn đang diễn ra, bao gồm cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York đầu tuần này.

Các ý tưởng đang được đề xuất bao gồm việc ngừng tấn công các cơ sở năng lượng và vận tải biển ở Biển Đen, cũng như các đề xuất rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, Nga nhiều lần khẳng định họ sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình, với mục tiêu là đạt được hòa bình chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Điều này cho thấy lập trường của hai bên về các điều khoản cho một giải pháp cuối cùng vẫn còn nhiều khác biệt lớn.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky ngày 25/9 cho biết, Mỹ đã đề xuất Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đăng cai một cuộc họp ba bên với Ukraine và Nga để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt giao tranh.

"Phía Mỹ đã đề xuất… một cuộc họp ở cấp kỹ thuật theo hình thức ba bên", ông Zelensky nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua WhatsApp. "Chúng tôi đang chờ đề xuất từ phía Mỹ về thời gian, và Mỹ đã gợi ý UAE là địa điểm có thể diễn ra cuộc họp đó".

Ông Zelensky cho hay, phía Mỹ sẽ đề xuất ngày cụ thể, và các nhà đàm phán Ukraine đã gặp các đối tác Mỹ để thảo luận chi tiết. Ông kỳ vọng sẽ có kết quả hoặc góc nhìn mới trong khoảng 10 ngày tới.

"Chúng tôi sẽ thông báo và thảo luận các chi tiết này với phía châu Âu, phía Mỹ sẽ trao đổi với phía Nga, và chúng tôi sẽ quay lại sau 10 ngày nữa với một quan điểm mới hoặc một kết quả cụ thể", ông Zelensky nói.

Điện Kremlin ngày 25/9 cũng xác nhận khả năng cuộc họp ba bên có thể diễn ra sớm nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Zelensky cho biết ông cũng đã đề nghị ông Trump đề cập đến cuộc chiến tại Ukraine trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông đang chờ phản hồi từ các quan chức Mỹ về nỗ lực giảm leo thang xung đột trước khi mùa đông đến.

Minh Đức (Theo India Today, Voice of Emirates)