Tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Hungary Peter Magyar về khí đốt Nga

Trong bối cảnh cấu trúc năng lượng thay đổi ở châu Âu, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết, chính phủ của ông không coi giá khí đốt từ Nga là rẻ, đồng thời đang tìm kiếm các nhà cung cấp khác để nhập khẩu với mức giá tối ưu nhất.

Theo TASS ngày 11/11, trong cuộc trao đổi với đài truyền hình ATV về những nỗ lực của chính phủ ở Budapest nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, ông Magyar khẳng định khí đốt mà đất nước ông nhập khẩu từ Nga "không hề rẻ chút nào".

"Trái ngược với những tuyên bố của chính phủ tiền nhiệm do ông Viktor Orban đứng đầu, khí đốt nhập từ Nga thực tế không hề rẻ chút nào", ông Magyar nói.

"Mọi mức giá đều được gắn với các chỉ số trên sàn giao dịch; vì vậy, không hề tồn tại khái niệm khí đốt Nga giá rẻ. Chi phí của loại khí đốt này phụ thuộc vào giá tại trung tâm giao dịch khí đốt TTF", ông Magyar giải thích, đề cập đến Title Transfer Facility – một nền tảng giao dịch ảo có trụ sở tại Hà Lan, đóng vai trò định hình giá khí đốt chuẩn cho toàn bộ Liên minh châu Âu (EU)

Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: TVP World

Vị Thủ tướng cho biết thêm, giá khí đốt tự nhiên cung cấp cho Hungary được cấu thành từ nhiều yếu tố, trong đó chi phí vận chuyển đóng vai trò đáng kể. Đây chính là lý do chính phủ của ông đang nỗ lực đa dạng hóa cả nguồn cung lẫn các tuyến đường vận chuyển.

"Điều này mang lại cho chúng ta vị thế đàm phán mạnh mẽ hơn. Nếu khí đốt chỉ đến từ một hoặc hai nguồn, vị thế của chúng ta sẽ rất yếu; nhưng nếu có thể nhập từ 8 nguồn đáng tin cậy khác nhau, chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận về phí vận chuyển, thậm chí là mặc cả về vấn đề này", Thủ tướng Magyar nói.

Ông nhấn mạnh rằng chính phủ của ông và công ty nhà nước MVM sẽ nỗ lực "xây dựng một cơ cấu năng lượng đảm bảo nguồn cung ổn định với mức giá phải chăng nhất có thể".

"Chúng tôi đang triển khai công việc này", Thủ tướng Hungary cho biết, đồng thời tiết lộ kế hoạch sớm tổ chức một loạt cuộc họp với những người đồng cấp tại châu Âu để thúc đẩy mục tiêu trên.

Trước đó, trong các phát biểu vào hồi tháng 9, ông Magyar cho biết, chính phủ của ông có kế hoạch yêu cầu ngân sách 7 năm tiếp theo của EU phải bao gồm các khoản bồi thường cho các quốc gia thành viên đã loại bỏ dần nguồn cung năng lượng từ Nga.

"Tôi mong muốn thấy những sáng kiến cụ thể, dựa trên dữ liệu thực tế, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Âu và tạo điều kiện để họ loại bỏ dần khí đốt và dầu mỏ của Nga, chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng thay thế, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng lưu trữ năng lượng", ông Magyar nói vào thời điểm đó.

Chương trình chính trị của Đảng Tisza do ông Magyar lãnh đạo – đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Hungary hồi tháng 4 – từng cam kết chấm dứt sự phụ thuộc của Budapest vào nguồn cung năng lượng từ Moscow vào năm 2035, nhưng lại không đưa ra các biện pháp thực thi cụ thể.

Sau khi lên nắm quyền, chính phủ của ông Magyar đã tái khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu này cũng như đa dạng hóa các nhà cung cấp năng lượng cho đất nước.

Đồng thời, nội các của ông Magyar cũng thừa nhận rằng hiện tại Hungary chưa thể loại bỏ ngay dầu mỏ và khí đốt của Nga và sẽ tiếp tục hợp tác với gã khổng lồ Á-Âu trong lĩnh vực này.

Minh Đức (Theo TASS, Daily News Hungary)