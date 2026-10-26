Tuyên bố mới nhất của ông Zelensky về lãnh thổ, quân đội, đảm bảo an ninh

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm chấm dứt xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa chia sẻ những kỳ vọng của mình về các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên sắp tới.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình TSN The Week (Ukraine) ngày 25/10, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với các phái đoàn từ Nga và Mỹ, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.

Trên hết, vị Tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của các đảm bảo an ninh vững chắc dành cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột.

"Các đảm bảo an ninh cho chúng tôi phải là những đảm bảo thực sự, chứ không phải do phía Nga áp đặt", ông Zelensky khẳng định. "Việc hạn chế quân đội Ukraine hay yêu cầu Ukraine duy trì trạng thái trung lập là những vấn đề không nằm trong phạm vi thảo luận".

Theo ông Zelensky, sự tham gia của NATO vào an ninh Ukraine "chắc chắn" sẽ là vấn đề được đưa ra bàn.

Ông cho rằng nếu Ukraine không được phép gia nhập NATO, các quốc gia châu Âu và Mỹ nên đồng ý mở rộng Điều 5 – điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh này – để áp dụng cho Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine vẫn cần duy trì một quân đội hùng mạnh ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình đã đạt được.

"Theo tôi, phương án tối ưu nhất là NATO kết hợp với một quân đội Ukraine hùng mạnh, như một phần của liên minh này", ông Zelensky nói. "Nếu có đủ nguồn lực tài chính, tôi muốn duy trì một đội quân gồm 800.000 người. Chúng tôi tự quyết định quy mô quân đội của mình".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: United24 Media

Ông Zelensky cho biết, trước khi một cuộc gặp giữa ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra, các nhóm đàm phán kỹ thuật của ba nước cần phải tiến hành thảo luận trước.

"Vấn đề lãnh thổ là một lằn ranh đỏ - nội dung này chỉ có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo cao nhất", ông Zelensky nhấn mạnh.

"Mọi người cần hiểu rõ: Trước hết, chúng tôi không thực hiện bất kỳ sự trao đổi có qua có lại nào cả. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận. Nếu là vấn đề lãnh thổ, thì cần thảo luận ở cấp lãnh đạo. Các vấn đề khác có thể được bàn thảo ở cấp các nhóm kỹ thuật".

Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán, ông Zelensky cho biết ông sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng giữa Nga và Ukraine, thiết lập một thỏa thuận mới nhằm bảo vệ các chuyến hàng ngũ cốc ở Biển Đen, cũng như trao đổi tù nhân.

"Năng lượng, ngũ cốc và con người - đó là những vấn đề cụ thể", ông Zelensky nói. "Một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo, sau cuộc họp ba bên của chúng ta, chính là cơ hội để đạt được những kết quả cụ thể đó. Đó là điều chúng tôi đang đề nghị và mong muốn".

Ông Zelensky cho rằng, việc đưa ra các nội dung này để đàm phán sẽ giúp làm rõ liệu Điện Kremlin có thực sự nghiêm túc về hòa bình với Ukraine hay không; nếu phía Nga từ chối thảo luận về những vấn đề này, câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo rằng việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga trước khi đàm phán sẽ làm suy yếu vị thế của Ukraine.

"Tôi không muốn chúng tôi rơi vào tình thế không còn công cụ nào trong tay – không còn các lệnh trừng phạt, không còn nguồn tài chính, hay không còn các tài sản bị phong tỏa – khi bước vào cuộc gặp với ông Putin", ông Zelensky nói. "Bởi vì khi đó, như ông Trump từng nói, chúng tôi thực sự sẽ chẳng còn mấy quân bài để chơi".

Về phần mình, Điện Kremlin cũng đã đưa ra những bình luận về cuộc đàm phán hòa bình 3 bên tiềm năng sắp tới.

Phát biểu với các phóng viên ngày 25/10, Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov khẳng định Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán 3 bên sau ngày 4/11.

Tuy nhiên, vị cố vấn lưu ý rằng các cuộc đàm phán này chỉ mang tính chất tiếp xúc ban đầu và không nên đặt kỳ vọng quá cao, đồng thời nói thêm rằng cần có thêm những nỗ lực khác để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Ông Ushakov cũng cho biết, đối thoại với các quốc gia châu Âu là điều cần thiết để giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Minh Đức (Theo Kyiv Independent, CGTN)