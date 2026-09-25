Tuyên bố lấy chồng của Ngọc Trinh ở tuổi 37

Ngọc Trinh là người mẫu nổi tiếng, từng gây chú ý trong làng giải trí Việt bởi hình ảnh quyến rũ và phong cách thời trang táo bạo. Ở tuổi 37, cô vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt với những chia sẻ xoay quanh công việc, cuộc sống và dự định cá nhân.

Mới đây, trong hậu trường một buổi làm việc, Ngọc Trinh thoải mái chia sẻ về chuyện lấy chồng ở tuổi 37 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả. Đáng chú ý, nữ người mẫu cho biết ngay cả khi kết hôn, cô vẫn muốn những cộng sự thân thiết tiếp tục sống cùng mình.

Ngọc Trinh chia sẻ về chuyện lấy chồng ở tuổi 37. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Lục Lọi Showbiz)

Cụ thể, Ngọc Trinh tuyên bố: "Nếu Trinh lấy chồng là Thúy Kiều (trợ lý - PV) vẫn sẽ ở chung. Trinh có nói là Kiều, rồi tài xế, ê kíp cứ ở chung nhà cho vui".

Không chỉ đề cập đến trợ lý Thúy Kiều, Ngọc Trinh còn hài hước "đẩy thuyền" cô nàng với nam tài xế xe ô tô của mình. Qua chia sẻ của nữ người mẫu, có thể thấy những cộng sự thân thiết đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô. Dù lập gia đình, Ngọc Trinh vẫn mong muốn những người đồng hành với mình trong thời gian dài tiếp tục ở bên, cùng chia sẻ công việc lẫn những sinh hoạt thường ngày.

Tuyên bố của Ngọc Trinh về chuyện lấy chồng ở tuổi 37 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả thích thú trước cách cô hình dung về cuộc sống sau khi kết hôn, đặc biệt là chi tiết rủ cả ê-kíp sống chung. Một số ý kiến cho rằng điều này thể hiện sự gắn bó giữa Ngọc Trinh và những cộng sự thân thiết sau nhiều năm đồng hành. Bên cạnh đó, màn "đẩy thuyền" trợ lý Thúy Kiều với tài xế cũng khiến câu chuyện trở nên hài hước và nhận được nhiều bình luận từ người xem.

Ngọc Trinh mong muốn những cộng sự thân thiết vẫn sống cùng ngay cả khi cô lấy chồng.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Trinh từng gắn liền với hình ảnh một người mẫu quyến rũ, thậm chí táo bạo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hình ảnh của cô có nhiều thay đổi. Ngọc Trinh xuất hiện với phong cách đời thường hơn, dành nhiều thời gian cho công việc, gia đình và những người thân thiết. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc trong cuộc sống cá nhân.

Nhiều khán giả nhận xét Ngọc Trinh ngày càng trưởng thành và điềm đạm hơn so với trước đây, song vẫn giữ được sự cuốn hút riêng. Những chia sẻ về cuộc sống của nữ người mẫu vì thế cũng nhận được sự quan tâm, nhất là khi cô bắt đầu cởi mở hơn về những dự định liên quan đến gia đình và con cái.

Gần đây, Ngọc Trinh còn tiết lộ đã trò chuyện với cháu gái là bé He về dự định sinh con đầu lòng. Người mẫu sinh năm 1989 hài hước "giao nhiệm vụ" cho cháu gái, mong cô bé sẽ cùng mình chăm sóc em khi thời điểm thích hợp đến.

"Tôi nói với He, sau này Út sẽ có con nên giờ Út sẽ tập cho con, để cái gì trong nhà là con cũng biết làm rồi sau này con chăm em phụ Út. Bé He cũng đồng ý luôn rồi. Đợi thêm khoảng 1 năm nữa, He lớn hơn là có khả năng tôi sẽ sinh em bé", Ngọc Trinh chia sẻ.

Việc liên tục đề cập đến chuyện kết hôn và sinh con cho thấy Ngọc Trinh đang cởi mở hơn khi nói về những dự định cá nhân trong tương lai. Dù chưa chia sẻ cụ thể về thời điểm hay kế hoạch lập gia đình, những phát ngôn của nữ người mẫu vẫn khiến khán giả tò mò về cuộc sống của cô ở tuổi 37.