Tuyên bố không quên nỗi đau thua tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan nóng lòng chờ tái đấu

Tuyển Thái Lan sẽ chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày 29/9 ở lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cuộc đối đầu nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi hai đội vừa gặp nhau ở chung kết AFF Cup 2026, nơi “Voi chiến” thất bại với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận.

Phát biểu với truyền thông Thái Lan, HLV Anthony Hudson cho biết ông vẫn còn tiếc nuối về kết quả ở trận chung kết nhưng đánh giá cao những gì các học trò đã thể hiện. “Trước đây tại AFF Cup, tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất và có hơn hai tháng chuẩn bị cho giải đấu. Trong hai trận chung kết, tôi hài lòng với những gì các cầu thủ Thái Lan đã làm được khi đối đầu với đội hình tốt nhất của Việt Nam”, HLV Hudson nói.

HLV Anthony Hudson thừa nhận vẫn chưa nguôi nỗi tiếc nuối sau thất bại trước tuyển Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự háo hức trước màn tái đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Nhà cầm quân người Anh cho rằng thất bại là điều đáng tiếc, nhưng ông tự hào về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thái Lan. “Tôi vẫn thất vọng với kết quả. Nhưng nếu bỏ qua tỷ số, tôi rất tự hào về các cầu thủ. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn còn một trận đấu trước khi gặp Việt Nam. Tôi nghĩ toàn đội đều rất háo hức và không thể chờ đợi lâu hơn để tái đấu với họ”, HLV Hudson chia sẻ.

Những phát biểu này cho thấy tuyển Thái Lan đang xem trận gặp tuyển Việt Nam như cơ hội phục hận sau thất bại ở AFF Cup 2026. Truyền thông xứ chùa vàng cũng đặc biệt quan tâm đến màn tái đấu này khi xem đây là bài kiểm tra lớn nhất cho tham vọng lấy lại vị thế số một Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam lúc này đang là nhà vô địch AFF Cup 2026 và đang sở hữu sự tự tin rất lớn dưới thời HLV Kim Sang Sik. Chính HLV Hudson cũng thừa nhận ông đã phải đối mặt với phiên bản mạnh nhất của tuyển Việt Nam ở lần gặp gần nhất.

Cuộc đối đầu vào ngày 29/9 hứa hẹn sẽ là tâm điểm của FIFA ASEAN Cup 2026. Một bên muốn khẳng định vị thế nhà vô địch, trong khi bên kia quyết tâm xóa đi ký ức buồn ở trận chung kết cách đây chưa lâu.