Tuyên bố gây sốc của Lâm Tâm Như về Hoắc Kiến Hoa sau 9 năm kết hôn

Sau nhiều năm kín tiếng về đời sống hôn nhân, Lâm Tâm Như bất ngờ gây chú ý khi tiết lộ những thói quen sinh hoạt của ông xã Hoắc Kiến Hoa. Trong cuộc phỏng vấn được Sohu Entertainment đăng tải, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết chồng không cần đảm nhận quá nhiều việc nhà vì lịch trình công việc bận rộn.

Đáng chú ý, Lâm Tâm Như tiết lộ cô chưa từng được thưởng thức món ăn nào do Hoắc Kiến Hoa chế biến trong suốt những năm chung sống. Nam diễn viên nổi tiếng với khả năng nấu nướng khá hạn chế, chỉ biết luộc sủi cảo hoặc nấu mì ăn liền. Theo lời bà xã, việc anh chủ động rót nước hay thu dọn bát đũa sau bữa ăn đã là những hành động quen thuộc trong gia đình.

Lâm Tâm Như gây chú ý khi tiết lộ Hoắc Kiến Hoa hiếm khi vào bếp và chỉ biết nấu một số món ăn đơn giản.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Hoắc Kiến Hoa vốn được biết đến là người đàn ông kín tiếng, ít xuất hiện trong các chương trình giải trí. Dù vậy, Lâm Tâm Như không thể hiện sự bất mãn khi nhắc đến thói quen của chồng. Ngược lại, cô kể về cuộc sống gia đình với thái độ thoải mái và hài hước.

Nữ diễn viên cho biết Hoắc Kiến Hoa đặc biệt yêu thích những món ăn đơn giản như thịt xào đậu phụ khô và trứng xào cà chua. Dù thưởng thức thường xuyên, nam diễn viên vẫn không cảm thấy nhàm chán. Lâm Tâm Như vì thế nhận xét ông xã là người khá dễ chiều trong chuyện ăn uống.

Thực tế, Lâm Tâm Như cũng không phải người thành thạo công việc bếp núc từ trước. Cô từng tiết lộ chỉ bắt đầu học nấu ăn nghiêm túc trong thời gian dịch bệnh, khi gia đình hạn chế ra ngoài và không muốn liên tục đặt thức ăn giao tận nhà.

Hoắc Kiến Hoa được bà xã nhận xét là người dễ chiều trong chuyện ăn uống, đặc biệt yêu thích những món ăn quen thuộc.

Theo Sohu, cách phân chia trách nhiệm trong gia đình Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa không dựa trên quan niệm cố định rằng người vợ phải làm toàn bộ việc nhà. Cả hai linh hoạt điều chỉnh theo khối lượng công việc, người có lịch trình nhẹ hơn sẽ chủ động hỗ trợ và dành thêm thời gian chăm sóc gia đình.

Bên cạnh chuyện bếp núc, Hoắc Kiến Hoa còn được biết đến là người dành nhiều sự quan tâm cho con gái. Nam diễn viên thường trực tiếp đưa đón bé Tiểu Cá Heo đến trường khi không vướng lịch quay phim. Trong khi đó, Lâm Tâm Như vừa chăm sóc gia đình vừa tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất và sản xuất phim.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa có cách phân chia công việc gia đình linh hoạt, tùy theo lịch trình của mỗi người.

Không chỉ tiết lộ chuyện sinh hoạt, Lâm Tâm Như còn thu hút sự chú ý khi đề cập đến khả năng sinh thêm con. Theo Sohu, nữ diễn viên cho biết cô không có kế hoạch sinh con thứ hai, đồng thời không dự định đưa con gái sang Hàn Quốc đào tạo để trở thành thực tập sinh thần tượng.

Quan điểm này phần nào cho thấy nữ diễn viên muốn con gái phát triển theo hướng phù hợp với sở thích và điều kiện của bản thân, thay vì sớm bước vào môi trường giải trí chuyên nghiệp. Dù cả cha lẫn mẹ đều là những ngôi sao nổi tiếng, Tiểu Cá Heo vẫn được gia đình bảo vệ đời tư khá kỹ lưỡng.

Hoắc Kiến Hoa dành nhiều thời gian chăm sóc con gái, trong khi Lâm Tâm Như tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quen biết qua bộ phim Tàu Điện Ngầm trước khi phát triển tình cảm sau khoảng một thập kỷ làm bạn. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 5/2016 và tổ chức hôn lễ tại Bali, Indonesia, ngày 31/7 cùng năm. Đến nay, cuộc hôn nhân của họ thực tế đã bước sang năm thứ 11, sau khi hoàn thành cột mốc 10 năm vào tháng 7/2026.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016 sau khoảng một thập kỷ duy trì tình bạn thân thiết.

Sau khi kết hôn, cả hai vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Lâm Tâm Như mở rộng vai trò nhà sản xuất, ghi dấu ấn với Hoa Đăng Sơ Thượng, trong khi Hoắc Kiến Hoa tiếp tục theo đuổi diễn xuất và chuẩn bị trở lại với bộ phim y khoa Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu trên Netflix.

Vừa qua, Hoắc Kiến Hoa cũng gây chú ý khi lên tiếng bảo vệ bà xã trước cáo buộc chưa được kiểm chứng liên quan đến cách cư xử với nhân viên trang điểm. Nam diễn viên phủ nhận thông tin này, cho rằng những lời đồn thiếu căn cứ không đáng để vợ chồng anh bận tâm.

Sau 10 năm kết hôn, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn duy trì cuộc sống gia đình kín tiếng, ít chia sẻ chuyện riêng trước công chúng.

Sau một thập kỷ bên nhau, những tiết lộ mới nhất của Lâm Tâm Như mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống hôn nhân của cặp sao Hoa ngữ. Đằng sau hình ảnh hai nghệ sĩ nổi tiếng là những thỏa thuận giản dị về công việc, trách nhiệm gia đình và việc nuôi dạy con cái. Chính cách cả hai lựa chọn đồng hành trong đời sống thường ngày tiếp tục trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.