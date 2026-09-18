Tuyên bố đanh thép của Tổng thống Hàn Quốc

Korea JoongAng Daily đưa tin Tổng thống Lee Jae Myung đã có tuyên bố đanh thép liên quan đến vấn nạn phe vé chợ đen.

Ngày 17/9, trên nền tảng X, lãnh đạo xứ kim chi chia sẻ bài báo về đối tượng phe vé bị chuyển hồ sơ sang công tố vì cáo buộc bán lại vé với giá cao gấp gần 30 lần, trong đó có vé concert BTS.

Ông cho biết cơ quan chức năng sẽ truy đuổi những kẻ bán vé chợ đen “đến cùng” và thu hồi khoản lợi nhuận bất hợp pháp.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung không dung thứ cho hành vi phe vé trái phép. Ảnh: News1.

“Luật Biểu diễn được sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 28/8, đang cho thấy hiệu quả”, Tổng thống Lee nhấn mạnh.

Những sửa đổi đối với Luật Biểu diễn và Luật Xúc tiến Thể thao quốc gia - được Hàn Quốc thông qua vào tháng 2 và có hiệu lực từ ngày 28/8 - đã áp dụng lệnh cấm toàn diện đối với hành vi mua và bán lại vé trái phép. Người vi phạm có thể phải chịu khoản phạt hành chính lên tới 50 lần số tiền thu được từ việc bán vé trái phép.

Ông Lee bình luận: "Đối tượng phe vé đã bị bắt sau khi kiếm được hàng tỷ won nhờ bán lại vé concert của thần tượng, nghệ sĩ nước ngoài tại Hàn Quốc và sự kiện thể thao với mức giá gấp 30 lần. Chúng ta cho thấy rõ bất kỳ ai thu lợi bất chính từ việc phe vé chắc chắn phải trả cái giá lớn hơn nhiều".

Ông chủ Nhà Xanh cũng dành lời khen cho lực lượng cảnh sát xử lý vụ việc.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 16/9, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm bán vé chợ đen kiếm được hàng tỷ won thông qua hoạt động bán lại vé trái phép. Cơ quan Cảnh sát tỉnh Bắc Gyeonggi xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc sang công tố.

Biển cảnh báo về việc bán lại vé được đặt gần quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul trước buổi biểu diễn của nhóm BTS vào ngày 19/3. Ảnh: News1.

Nghi phạm bị cáo buộc mua vé concert BTS năm 2019 tại Khu liên hợp thể thao Jamsil ở phía Nam Seoul với giá 110.000 won (80 USD, theo mệnh giá hiện hành), sau đó bán lại với giá 3 triệu won (2.165 USD). Đối tượng cũng mua vé buổi gặp gỡ người hâm mộ của Seventeen năm 2025 với giá 110.000 won rồi bán lại với giá 1,8 triệu won (1.299 USD).

Theo cảnh sát, người đàn ông đã sử dụng các chương trình macro (tự động hóa các thao tác lặp đi lặp lại) và tài khoản của thành viên trong gia đình, họ hàng để mua vé. Tổng doanh thu từ việc bán lại vé của người này khoảng 2,4 tỷ won (1,73 triệu USD).

Các nhà điều tra phát hiện người này sử dụng khoản tiền thu được từ hoạt động trên để mua căn hộ và hai bất động sản thương mại tại Gyeonggi (Hàn Quốc).