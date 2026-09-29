Tuyên bố cưới chồng của Trương Quỳnh Anh sau 8 năm độc thân

Trương Quỳnh Anh là nữ ca sĩ, diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu qua nhiều bộ phim và ca khúc được khán giả yêu thích. Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, cuộc sống hiện tại của cô nhận được sự quan tâm khi nữ nghệ sĩ ngày càng trẻ trung, rạng rỡ.

Mới đây, Trương Quỳnh Anh chia sẻ khoảnh khắc tham dự đám cưới của một nhà thiết kế nổi tiếng. Nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế váy trắng, khoe vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch cùng thần thái cuốn hút. Trong bài đăng, cô gửi lời chúc phúc đến cặp đôi trong ngày trọng đại.

Trương Quỳnh Anh rạng rỡ dự đám cưới của người thân quen. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok ChumChum)

Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh những lời khen dành cho diện mạo ngày càng trẻ đẹp của Trương Quỳnh Anh, nhiều người còn chú ý đến một bình luận liên quan đến chuyện tình cảm của nữ ca sĩ.

Cụ thể, dưới bài đăng, một khán giả hài hước hỏi: "Khi nào tới chị?". Trước câu hỏi bất ngờ này, Trương Quỳnh Anh tuyên bố bằng một câu trả lời đầy ẩn ý: "Hihi chắc sắp rồi em".

Chia sẻ ngắn gọn của nữ ca sĩ lập tức khiến nhiều người thích thú. Không ít khán giả gửi lời chúc mừng và mong cô sớm tìm được hạnh phúc mới sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm.

Dù đây có thể chỉ là màn tương tác vui vẻ giữa Trương Quỳnh Anh và người hâm mộ, câu trả lời "chắc sắp rồi" vẫn khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý. Nhiều người tò mò liệu nữ ca sĩ đang ngầm hé lộ một cột mốc mới trong chuyện tình cảm hay đơn giản chỉ đáp lại bình luận theo cách hài hước.

Khán giả hy vọng Trương Quỳnh Anh sớm tìm được hạnh phúc.

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ và diễn viên. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình, đồng thời phát hành các sản phẩm âm nhạc và tham gia nhiều chương trình giải trí. Tên tuổi của nữ nghệ sĩ đặc biệt được khán giả biết đến qua những vai diễn trên màn ảnh nhỏ.

Trương Quỳnh Anh từng có chuyện tình nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, vào năm 2018, cô và người cũ đã quyết định đường ai nấy đi. Sau đó cả hai duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai. Sau 8 năm kể từ khi đường ai nấy đi, Trương Quỳnh Anh vẫn khá kín tiếng về đời tư. Vì vậy, bất kỳ chia sẻ nào của cô liên quan đến chuyện tình cảm đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

Trương Quỳnh Anh hiện tại kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Sau biến cố tình cảm, Trương Quỳnh Anh từng thừa nhận cô khó mở lòng hơn trước và dè dặt khi có người muốn tìm hiểu. Những năm gần đây, Trương Quỳnh Anh trở lại với các hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trong những sự kiện và chương trình giải trí. Bên cạnh công việc, cô dành thời gian tận hưởng cuộc sống, chăm sóc con trai và duy trì những sở thích cá nhân.

Nhan sắc của nữ nghệ sĩ cũng là một trong những chủ đề thường xuyên được khán giả quan tâm. Ở tuổi 37, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang đa dạng. Những hình ảnh đời thường hay khoảnh khắc diện trang phục quyến rũ của cô thường nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Nhan sắc quyến rũ của Trương Quỳnh Anh.