Tuyên bố cứng rắn của tổ chức Miss Universe dành cho ông Nawat

Mới đây, tổ chức Miss Universe vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn liên quan đến những phát ngôn của ông Nawat Itsaragrisil về việc thí sinh Miss Grand International lọt Top 10 không được tham gia các cuộc thi hoa hậu khác trong 2 năm.

Cụ thể, trong thông báo mới nhất, Miss Universe nhấn mạnh hành trình 75 năm hoạt động với sứ mệnh trao quyền cho phụ nữ, mở rộng cơ hội và mang đến một sân chơi quốc tế để họ theo đuổi ước mơ, phát triển bản thân và tỏa sáng.

Vì vậy, tổ chức này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước những phát ngôn gần đây của ông Nawat Itsaragrisil liên quan đến việc hạn chế các thí sinh Miss Grand International lọt Top 10 tham gia các cuộc thi nhan sắc khác, trong đó có Miss Universe.

Phía tổ chức Miss Universe đưa ra thông báo cứng rắn, liên quan đến ông Nawat.

Đặc biệt, Miss Universe trực tiếp gửi thông điệp đến những thí sinh từng thi Miss Grand International có thể đến với cuộc thi. Tổ chức tuyên bố thành tích mà các người đẹp đạt được không nên trở thành rào cản đối với những lựa chọn tiếp theo. Nếu Miss Universe là ước mơ của họ, tổ chức sẵn sàng chào đón, hỗ trợ và tạo điều kiện để họ tỏa sáng trên sân khấu quốc tế.

Không dừng lại ở việc bảo vệ quyền lợi của thí sinh, Miss Universe còn đưa ra lời khuyên dành cho những phụ nữ đang cân nhắc bước chân vào lĩnh vực sắc đẹp. Tổ chức cho rằng họ cần tìm hiểu kỹ sân chơi mình lựa chọn, tránh bắt đầu hành trình tại một nơi có thể hạn chế những cơ hội trong tương lai.

Đáng chú ý nhất, Miss Universe đưa ra yêu cầu trực tiếp đối với các giám đốc quốc gia đang nắm bản quyền tổ chức cuộc thi tại từng nước. Theo tuyên bố, những giám đốc quốc gia đồng thời sở hữu bản quyền Miss Grand International phải từ bỏ bản quyền này.

Miss Universe lý giải rằng tổ chức không thể kêu gọi phụ nữ bảo vệ quyền tự do theo đuổi ước mơ, trong khi những đơn vị đại diện cho họ lại ủng hộ một hệ thống có khả năng hạn chế các cơ hội đó. Đây được xem là vấn đề liên quan đến nguyên tắc và tính nhất quán trong hoạt động của tổ chức.

Cuối tuyên bố, Miss Universe một lần nữa khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tỏa sáng của phụ nữ. Tổ chức gửi thông điệp đến tất cả những người đẹp còn băn khoăn về cơ hội tham gia cuộc thi rằng họ luôn có chỗ đứng tại sân chơi này, đồng thời kêu gọi phụ nữ cùng theo đuổi ước mơ, phát triển bản thân và tỏa sáng.

Thời gian qua, ông Nawat liên tục đưa ra những phát ngôn liên quan cuộc thi Miss Universe.

Thông báo cứng rắn từ Miss Universe nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm, đặc biệt là những người theo dõi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm thí sinh cần được tự do lựa chọn sân chơi phù hợp, thay vì đối mặt với những hạn chế có thể ảnh hưởng đến con đường phát triển sự nghiệp. Việc Miss Universe khẳng định sẵn sàng chào đón các người đẹp từng tham gia Miss Grand International cũng nhận được sự chú ý.

Bên cạnh đó, yêu cầu dành cho các giám đốc quốc gia nắm bản quyền cả hai cuộc thi khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn. Một số khán giả cho rằng động thái này thể hiện lập trường nhất quán của Miss Universe, trong khi những người khác chờ đợi phản hồi từ ông Nawat và các bên liên quan. Những diễn biến tiếp theo được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng sắc đẹp.