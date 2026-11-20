VFF đánh giá các học trò của HLV Cristiano Roland đã để lại dấu ấn đậm nét với hai siêu phẩm vào lưới đối thủ. Liên đoàn nhấn mạnh tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ, đồng thời kêu gọi người hâm mộ cả nước tiếp tục cổ vũ U17 Việt Nam trong hành trình lịch sử tại World Cup.

“Một trận đấu đầy nỗ lực và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, các chiến binh sao vàng xứng đáng nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ cả nước”, VFF chia sẻ.

Trận đấu với Bỉ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam. Ngay phút thứ 4, Lê Sỹ Bách ghi bàn bằng cú đánh gót ngẫu hứng từ quả phạt góc của Minh Thủy, đưa U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Đây là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại U17 World Cup, đánh dấu cột mốc lịch sử trong lần đầu đội tuyển góp mặt ở giải đấu.

Dù không thể giành điểm trước U17 Bỉ, các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn nhận được sự động viên từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau màn trình diễn giàu nỗ lực tại U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Sau khi Bỉ ghi liên tiếp ba bàn để dẫn ngược 3-1, U17 Việt Nam vẫn không buông xuôi. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện quả phạt góc đưa bóng bay thẳng vào lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Siêu phẩm này khiến các cổ động viên Việt Nam bùng nổ và mang đến hy vọng về khả năng tạo nên bất ngờ trong những phút cuối.

Màn trình diễn của U17 Việt Nam cũng được FIFA chú ý trong bài tổng kết lượt trận. FIFA mô tả Bỉ đã trải qua một phen hú vía để có chiến thắng trong ngày ra quân, đồng thời nhấn mạnh bàn đánh gót không tưởng của Sỹ Bách và pha ghi bàn trực tiếp từ góc phạt của Nguyễn Lực. Đội bóng châu Âu chiếm phần lớn thế trận và ghi ba bàn, nhưng vẫn phải bảo toàn chiến thắng trước nỗ lực của Việt Nam ở cuối trận.

Dù thất bại, U17 Việt Nam nhận được sự ghi nhận từ cả VFF lẫn FIFA về dấu ấn tạo ra trước đối thủ mạnh. Hai bàn thắng đẹp và tinh thần thi đấu đến phút cuối là cơ sở để người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng vào hành trình của thầy trò Cristiano Roland tại U17 World Cup 2026.