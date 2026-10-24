Tuyên bố của Tùng Dương khi xem trực tiếp concert BIGBANG

Tối 24/10, concert của BIGBANG chính thức diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức và hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động. Sự kiện không chỉ quy tụ người hâm mộ Kpop mà còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Đáng chú ý, ca sĩ Tùng Dương cũng hào hứng chia sẻ loạt ảnh check-in tại concert BIGBANG. Nam ca sĩ cho biết anh đến xem chương trình với mục đích đặc biệt, đó là học hỏi kinh nghiệm từ những ngôi sao hàng đầu về khả năng làm chủ sân khấu và khuấy động đám đông.

Tùng Dương trực tiếp xem concert BIGBANG Hà Nội.

Tùng Dương chia sẻ: "Đi xem BIGBANG, tranh thủ học hỏi các cao thủ cách khuấy động sân vận động. Để 2 tháng nữa đỡ bỡ ngỡ khi đến lượt mình 'lên thớt' ở sân Mỹ Đình!".

Chia sẻ của giọng ca Tái Sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Không chỉ thể hiện sự hào hứng khi được trực tiếp thưởng thức màn trình diễn của BIGBANG, tuyên bố dí dỏm của Tùng Dương còn khiến nhiều người chú ý đến kế hoạch biểu diễn của anh tại sân vận động Mỹ Đình trong thời gian tới. Cách nam ca sĩ gọi các thành viên BIGBANG là những "cao thủ" cũng cho thấy sự tôn trọng dành cho những nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả.

Đáng chú ý, Tùng Dương vốn được biết đến là giọng ca có kỹ thuật thanh nhạc nổi bật, phong cách trình diễn giàu năng lượng và cá tính âm nhạc riêng biệt. Việc anh chủ động đến xem một concert quy mô lớn để quan sát cách các nghệ sĩ quốc tế làm chủ sân khấu cũng trở thành chi tiết thú vị, cho thấy sự cầu thị của nam ca sĩ dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dù có kinh nghiệm biểu diễn, Tùng Dương vẫn bày tỏ mong muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ BIGBANG.

BIGBANG là một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn đối với nền âm nhạc Hàn Quốc. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu Kpop. Trong khi đó, khả năng trình diễn trực tiếp, phong thái tự tin cùng cách tương tác với người hâm mộ là những yếu tố góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nhóm trên sân khấu.

Hai đêm concert tại Hà Nội vào ngày 24 và 25/10/2026 nằm trong chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS, gắn với dấu mốc 20 năm kể từ khi nhóm ra mắt. Sự kiện đánh dấu dịp G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng trở lại sân khấu Việt Nam sau khoảng 9 năm, mang đến cơ hội gặp gỡ trực tiếp cho những người hâm mộ đã chờ đợi trong thời gian dài.

Sức hút của concert được thể hiện rõ qua tình hình bán vé. Theo thông tin được công bố, vé của cả hai đêm diễn đều được bán hết chỉ sau hơn một giờ mở bán đại chúng vào ngày 17/8. Hệ thống bán vé từng ghi nhận khoảng 150.000 lượt truy cập cùng lúc, phản ánh sự quan tâm lớn dành cho sự kiện.

Trước ngày diễn ra chương trình, một số lời rao bán lại vé VIP với giá lên tới hàng chục triệu đồng cũng xuất hiện trên thị trường thứ cấp. Những diễn biến này phần nào cho thấy sức hút của BIGBANG vẫn được duy trì sau hai thập kỷ hoạt động.