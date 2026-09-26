Tuyên bố của Trương Quỳnh Anh về nụ hôn giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường

Ngọc Trinh và Quốc Trường có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên tương tác gần gũi khiến cả hai nhiều lần được khán giả "đẩy thuyền". Những màn xuất hiện cùng nhau của họ luôn nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi cả hai dành cho đối phương những cử chỉ thân mật.

Mới đây, Quốc Trường xuất hiện tại một sự kiện của Ngọc Trinh và mang theo một bó hoa để tặng nhân dịp sinh nhật người đẹp. Đáng chú ý, trên bó hoa còn có dòng chữ: "Happy birthday, người xinh đẹp nhất của anh". Lời chúc đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt và khiến khán giả thích thú khi theo dõi qua livestream.

Quốc Trường tặng hoa nhân dịp sinh nhật Ngọc Trinh. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Lục Lọi Showbiz)

Không chỉ gây chú ý với bó hoa và lời chúc ngọt ngào, khoảnh khắc giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường còn trở nên thú vị hơn khi Trương Quỳnh Anh có mặt trực tiếp tại sự kiện. Chứng kiến nam diễn viên trao hoa cho Ngọc Trinh, nữ ca sĩ nhiệt tình tuyên bố cả hai nên trao nhau một nụ hôn.

"Hôn đi, hôn đi", Trương Quỳnh Anh liên tục hô lớn, qua đó thể hiện sự ủng hộ dành cho cặp đôi.

Màn "đẩy thuyền" công khai của Trương Quỳnh Anh về nụ hôn giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường khiến không khí sự kiện thêm phần vui vẻ, đồng thời tạo ra khoảnh khắc được nhiều khán giả quan tâm.

Trương Quỳnh Anh hài hước tuyên bố Ngọc Trinh và Quốc Trường nên trao nhau nụ hôn. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Lục Lọi Showbiz)

Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự thích thú trước phản ứng của Trương Quỳnh Anh. Một số khán giả cho rằng nữ ca sĩ chính là "thuyền trưởng" tích cực khi liên tục tạo cơ hội để Ngọc Trinh và Quốc Trường thể hiện tình cảm trước mọi người. Một số bình luận khác chú ý đến cách Quốc Trường chuẩn bị hoa cùng lời chúc dành cho Ngọc Trinh và tiếp tục đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

Tuy nhiên, những khoảnh khắc thân mật hay màn trêu chọc từ bạn bè chưa thể được xem là bằng chứng cho chuyện tình cảm. Ngọc Trinh và Quốc Trường hiện chưa công khai xác nhận mối quan hệ yêu đương. Vì vậy, những thông tin xoay quanh chuyện cả hai có đang hẹn hò vẫn nhận được sự quan tâm chủ yếu từ sự tò mò của khán giả.

Ngọc Trinh hiện chưa xác định mối quan hệ tình cảm với Quốc Trường trong khi nhiều khán giả thích thú, tích cực "đẩy thuyền" cả hai.

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh. Người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, tham gia những hoạt động liên quan đến công việc, đồng thời xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng chỉn chu và trưởng thành hơn.

So với hình ảnh từng gây nhiều chú ý trong quá khứ, Ngọc Trinh hiện tại có sự thay đổi rõ rệt về phong cách. Người đẹp hướng đến vẻ ngoài thanh lịch, chín chắn và tiết chế hơn trong cách xuất hiện trước công chúng. Dù vậy, sức hút đặc trưng của Ngọc Trinh vẫn được giữ lại thông qua những bộ trang phục tôn dáng, thần thái tự tin và phong cách nữ tính.

Về chuyện tình cảm, Ngọc Trinh khá kín tiếng và chưa có động thái công khai một mối quan hệ mới. Với Quốc Trường, cả hai được biết đến là những đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên có những tương tác khiến khán giả chú ý. Tuy nhiên, đến nay chưa có xác nhận chính thức cho thấy họ đang yêu nhau.

Ngọc Trinh kín tiếng trong chuyện tình cảm.