Tuyên bố của Tiết Cương khi gặp Hồng Đào ở Mỹ

Tiết Cương là nam diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn hài và các chương trình truyền hình. Hiện nam diễn viên có chuyến đi Mỹ kéo dài khoảng 3 tuần, kết hợp thăm bạn bè, giao lưu và tận hưởng thời gian ở xứ cờ hoa.

Mới đây, Tiết Cương chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ diễn viên Hồng Đào tại Mỹ. Cả hai có buổi trò chuyện thân tình, vui vẻ và dành cho nhau những lời nhận xét đầy thiện cảm. Cuộc hội ngộ của hai nghệ sĩ nhận được sự chú ý từ khán giả bởi cả Tiết Cương và Hồng Đào đều là những gương mặt quen thuộc của sân khấu, màn ảnh Việt.

Tiết Cương chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Hồng Đào ở Mỹ.

Đáng chú ý, Tiết Cương tiết lộ anh đã hâm mộ Hồng Đào từ khi còn nhỏ. Nam diễn viên hài hước tuyên bố: "Gặp chị yêu, thần tượng từ lúc nhỏ của Tiết Cương. Chị Hồng Đào cũng nói là rất thích xem tiểu phẩm hài của Tiết Cương. Rất thương quý chị".

Cách chia sẻ dí dỏm của Tiết Cương khiến cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ trở nên gần gũi, tự nhiên. Từ mối quan hệ giữa một người từng là thần tượng và một người được chính thần tượng dành lời khen, cả hai có màn tương tác vui vẻ, cho thấy sự thân thiết giữa những nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giải trí.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc Tiết Cương gặp Hồng Đào. Một số khán giả cũng nhắc lại những vai diễn, tiểu phẩm từng gắn liền với tên tuổi của Tiết Cương và Hồng Đào.

Tiết Cương đang có chuyến đi Mỹ khoảng 3 tuần.

Ở tuổi ngoài 50, Tiết Cương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với khán giả. Nam diễn viên không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn tích cực thực hiện các Vlog liên quan đến cuộc sống, công việc và những chuyến đi của mình.

Thời gian gần đây, Tiết Cương dành nhiều thời gian cho chuyến xuất ngoại quaMỹ khoảng 3 tuần. Đây là dịp để anh du lịch, cũng như gặp gỡ những người bạn, đồng nghiệp đang sinh sống và làm việc tại đây. Trong hành trình này, nam diễn viên cũng ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường.

Tiết Cương vốn được biết đến với tính cách hài hước, gần gũi. Trên mạng xã hội, anh thường chia sẻ những câu chuyện xoay quanh công việc, cuộc sống cá nhân và các cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp. Những nội dung mang màu sắc đời thường giúp nam diễn viên giữ được sự kết nối với khán giả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 50, Tiết Cương hiện có hôn nhân hạnh phúc bên vợ kém 26 tuổi.