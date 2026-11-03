Tuyên bố của Thúy Nga về Trấn Thành

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, dẫn chương trình đến sản xuất phim điện ảnh. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ liên tục tạo được dấu ấn trên màn ảnh rộng với vai trò đạo diễn, đồng thời thu hút sự quan tâm mỗi khi ra mắt dự án mới.

Mới đây, nghệ sĩ Thúy Nga có chia sẻ đáng chú ý về Trấn Thành, đặc biệt là tài năng làm phim điện ảnh của nam đồng nghiệp. Cụ thể, trong lúc trò chuyện cùng diễn viên Long Đẹp Trai về tình hình phim ảnh cũng như những dự định với nghề, Thúy Nga không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Trấn Thành.

Trong lúc trò chuyện cùng Long Đẹp Trai, Thúy Nga dành lời khen cho Trấn Thành.

Cụ thể, Thúy Nga đánh giá cao khả năng nắm bắt những vấn đề thời sự và câu chuyện đang được xã hội quan tâm của Trấn Thành. Theo Thúy Nga, đây cũng là một trong những yếu tố giúp nam nghệ sĩ có thêm chất liệu để đưa vào những bộ phim điện ảnh của mình.

"Trấn Thành cập nhật tình hình thời sự, những câu chuyện 'nóng' trong xã hội rất nhanh. Trấn Thành quá giỏi", Thúy Nga chia sẻ.

Tuyên bố của Thúy Nga về tài năng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình trước đánh giá dành cho Trấn Thành, đồng thời cho rằng khả năng quan sát, nắm bắt tâm lý và khai thác những vấn đề gần gũi với đời sống là một trong những yếu tố tạo nên màu sắc riêng trong các bộ phim của nam đạo diễn.

Thời gian qua, Trấn Thành tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Không chỉ xuất hiện trong các chương trình truyền hình, nam nghệ sĩ còn dành nhiều tâm huyết cho công việc sản xuất, đạo diễn phim. Những tác phẩm của anh thường tạo ra nhiều cuộc thảo luận, từ nội dung, diễn xuất đến cách khai thác các câu chuyện gia đình và xã hội. Dù nhận về những ý kiến đa chiều, không thể phủ nhận Trấn Thành đang là một trong những đạo diễn có sức ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường phim Việt.

Cũng trong cuộc trò chuyện gần đây, Thúy Nga nhận được câu hỏi về lý do chưa trở về Việt Nam tham gia đóng phim như một số đồng nghiệp khác. Trước thắc mắc này, nữ nghệ sĩ cho biết hiện tại cô vẫn còn nhiều trách nhiệm cần ưu tiên tại Mỹ. Trong đó, con gái đang ở độ tuổi cần có mẹ thường xuyên ở bên chăm sóc, đồng hành. Ngoài ra, công việc kinh doanh tại Mỹ cũng chiếm không ít thời gian của cô.

Vì những lý do trên, Thúy Nga chưa thể thường xuyên trở về Việt Nam để tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa nữ nghệ sĩ từ bỏ niềm đam mê diễn xuất. Với những chia sẻ mới đây về Trấn Thành, khán giả cũng bày tỏ mong muốn một ngày không xa có thể nhìn thấy Thúy Nga góp mặt trong một dự án điện ảnh của nam đạo diễn. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ có cá tính riêng được kỳ vọng sẽ mang đến những màu sắc thú vị trên màn ảnh.

Thúy Nga nhận xét Trấn Thành nắm bắt tình hình cuộc sống rất nhanh, biến tấu thành chất liệu để đưa vào các bộ phim do anh làm đạo diễn.

Trấn Thành sinh năm 1987, là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim. Với lối dẫn dắt hoạt ngôn, khả năng ứng biến linh hoạt cùng khiếu hài hước, Trấn Thành từng bước xây dựng vị trí riêng trong làng giải trí. Bên cạnh các chương trình truyền hình, anh còn tham gia nhiều dự án phim ảnh và để lại dấu ấn qua những vai diễn có màu sắc đa dạng.

Những năm gần đây, Trấn Thành tập trung nhiều hơn cho lĩnh vực điện ảnh. Sau thành công của Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ..., nam nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi vai trò đạo diễn, nhà sản xuất với mong muốn mang đến những câu chuyện gần gũi với đời sống. Các bộ phim của anh thường khai thác đề tài gia đình, tình cảm và những mối quan hệ xã hội.

Về cuộc sống cá nhân, Trấn Thành hiện có cuộc hôn nhân với Hari Won. Cả hai kết hôn năm 2016 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tương tác hài hước trên mạng xã hội. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả bởi cách thể hiện tình cảm dành cho đối phương.

Ngoài thời gian dành cho gia đình, Trấn Thành tiếp tục duy trì lịch trình làm việc bận rộn, tập trung vào các dự án điện ảnh và chương trình giải trí. Ở tuổi 39, nam nghệ sĩ vẫn cho thấy sự năng động, nghiêm túc với nghề và tham vọng tiếp tục tạo dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh Việt Nam.