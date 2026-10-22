Tuyên bố của Thiên Ân về mối duyên đặc biệt với Kỳ Duyên sau 1 năm

Tại buổi công chiếu phim điện ảnh Án mạng karaoke, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thu hút sự quan tâm khi lần đầu trực tiếp chia sẻ về việc bộ phim mình đóng chính ra rạp cùng thời điểm với Chị chị em em 3 có sự tham gia của Kỳ Duyên. Trước những câu hỏi xoay quanh màn đối đầu giữa hai nàng hậu, Thiên Ân khẳng định cô không xem đây là cuộc cạnh tranh mà coi sự trùng hợp sau hai năm là một mối duyên đặc biệt trong hành trình theo đuổi điện ảnh.

Theo Thiên Ân, điều khiến cô bất ngờ là cả hai từng rơi vào tình huống tương tự cách đây gần hai năm, khi mỗi người đều có một dự án điện ảnh ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Thời điểm đó, Kỳ Duyên lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành, trong khi Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính trong Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang thực hiện.

Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên tiếp tục có phim điện ảnh ra rạp cùng thời điểm sau gần hai năm kể từ màn đối đầu dịp Tết 2025.

Sau gần hai năm, Thiên Ân và Kỳ Duyên tiếp tục tái ngộ trên đường đua phòng vé khi Án mạng karaoke và Chị chị em em 3 cùng ấn định ngày khởi chiếu chính thức 30/10. Sự trùng hợp liên tiếp khiến Thiên Ân cảm thấy thú vị, nhất là khi cả hai đều đang từng bước xây dựng vị trí riêng trong lĩnh vực diễn xuất.

Chia sẻ trước truyền thông, Thiên Ân nhấn mạnh giữa cô và Kỳ Duyên không tồn tại tâm lý hơn thua trong công việc. Người đẹp cho rằng mỗi tác phẩm đều sở hữu màu sắc, câu chuyện và chiến lược phát hành riêng. Bản thân cô tin tưởng vào khả năng của từng ê-kíp, đồng thời sẵn sàng ủng hộ dự án của Kỳ Duyên thay vì đặt nặng chuyện doanh thu hay thứ hạng phòng vé.

Phát biểu của Thiên Ân càng nhận được sự chú ý khi Kỳ Duyên bất ngờ xuất hiện tại buổi công chiếu Án mạng karaoke để chúc mừng cô. Người đẹp mang theo bó hoa hồng lớn, diện trang phục đen nổi bật và liên tục có những tương tác gần gũi với Thiên Ân trước ống kính truyền thông. Cả hai thoải mái tạo dáng, nắm tay và dành cho nhau những cử chỉ thân mật trên thảm đỏ.

Thiên Ân khẳng định không đặt nặng chuyện cạnh tranh doanh thu với Kỳ Duyên, thay vào đó luôn dành sự ủng hộ cho đối phương.

Trên mạng xã hội, Kỳ Duyên cũng đăng tải hình ảnh đến chúc mừng Thiên Ân, kèm lời nhắn bằng tiếng Anh và tiếng Việt thể hiện sự tự hào về cột mốc mới trong sự nghiệp của người đẹp sinh năm 2000. Khoảnh khắc hai nàng hậu sánh đôi nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ, đặc biệt trong bối cảnh các dự án điện ảnh của họ chuẩn bị cạnh tranh trực tiếp tại rạp chiếu.

Thực tế, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân đã nhận được sự quan tâm của công chúng suốt thời gian qua. Sau nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, du lịch và chia sẻ hình ảnh đời thường, cả hai ngày càng thoải mái thể hiện sự gắn bó. Tháng 7/2026, những hình ảnh thân mật được công khai nhân dịp đánh dấu hai năm đồng hành tiếp tục khiến Kỳ Duyên và Thiên Ân trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Thiên Ân và Kỳ Duyên thường xuyên đồng hành trong các hoạt động đời thường cũng như những cột mốc quan trọng của nhau.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Khi Kỳ Duyên tham gia ghi hình Chị chị em em 3, Thiên Ân từng đến phim trường thăm hỏi và động viên. Ngược lại, Kỳ Duyên cũng có mặt trong những cột mốc quan trọng của Thiên Ân, từ các hoạt động giải trí đến sự kiện ra mắt tác phẩm điện ảnh mới.

Về sự nghiệp, Thiên Ân đang cho thấy quyết tâm xây dựng hình ảnh diễn viên sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Từ vai phụ trong Công tử Bạc Liêu đến vai chính trong Nụ hôn bạc tỷ, người đẹp liên tục tìm kiếm cơ hội thử sức với các nhân vật khác nhau. Sau những tác phẩm thiên về tình cảm, Thiên Ân lựa chọn Án mạng karaoke để khám phá thể loại trinh thám, giật gân vốn đòi hỏi khả năng xử lý tình huống và thể hiện tâm lý phức tạp.

Thiên Ân thử sức với thể loại trinh thám, giật gân khi đảm nhận vai nữ phóng viên Tâm trong Án mạng karaoke.

Trong phim, Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, một nữ phóng viên bị cuốn vào vụ án mạng bí ẩn giữa chuyến hành hương trên núi. Nhân vật phải quan sát, phân tích những lời khai mâu thuẫn và tìm kiếm manh mối giữa nhóm người đều có khả năng liên quan đến cái chết của bà Thủy do Vân Dung thủ vai. Đây được xem là thử thách mới với Thiên Ân khi cô phải xử lý lượng lời thoại lớn cùng nhiều phân đoạn suy luận liên tục.

Đáng chú ý, Thiên Ân thừa nhận bản thân còn hạn chế về kinh nghiệm diễn xuất và từng gặp áp lực trong quá trình ghi hình. Cô cho biết đã nhận được sự hướng dẫn từ NSƯT Đại Nghĩa và Thanh Sơn để cải thiện cách đọc thoại, nắm bắt tâm lý nhân vật và thể hiện những phân đoạn phá án thuyết phục hơn. Với Thiên Ân, cơ hội hợp tác cùng các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm là bước tiến cần thiết để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn.

Ở phía bên kia cuộc đua, Kỳ Duyên trở lại màn ảnh rộng với Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Sau vai Karen trong Bộ tứ báo thủ, Kỳ Duyên tiếp tục lựa chọn nhân vật có tính cách mạnh khi hóa thân thành Thị Mầu, người phụ nữ vướng vào những mâu thuẫn tình cảm và sự phản bội. Tác phẩm còn quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn, được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại phòng vé cuối tháng 10.

Kỳ Duyên tái xuất điện ảnh với vai Thị Mầu trong Chị chị em em 3, tác phẩm dự kiến khởi chiếu cùng ngày với Án mạng karaoke.

Việc hai bộ phim cùng khởi chiếu đặt Thiên Ân và Kỳ Duyên trước những phép so sánh khó tránh khỏi về doanh thu, diễn xuất và sức hút khán giả. Tuy nhiên, chia sẻ tại buổi công chiếu cho thấy Thiên Ân lựa chọn cách nhìn tích cực trước cuộc đua này. Sau hai năm cùng theo đuổi điện ảnh, cả Thiên Ân lẫn Kỳ Duyên đều đang có những bước đi riêng, trong khi sự đồng hành ngoài đời tiếp tục trở thành điểm đáng chú ý giữa hai gương mặt bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp.