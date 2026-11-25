Lê Phương Khánh Như xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026, mang về thành tích đáng tự hào cho nhan sắc Việt Nam. Ngay sau khi kết quả chung cuộc được công bố, Hoa hậu Thanh Thủy nhanh chóng có động thái chúc mừng đàn em, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Khánh Như đoạt Á hậu 4 Miss International 2026.

Trên trang cá nhân, Thanh Thủy chia sẻ bài đăng về thành tích của Khánh Như tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Đáng chú ý, nàng hậu gửi lời động viên đầy tình cảm đến đại diện Việt Nam bằng tuyên bố: "Giỏi lắm rồi, cả nhà tự hào về em".

Lời nhắn ngắn gọn nhưng thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của Thanh Thủy dành cho Khánh Như sau hành trình chinh phục Miss International 2026. Dù không trực tiếp đồng hành cùng đàn em tại cuộc thi, nàng hậu vẫn dành sự chú ý đặc biệt đến từng bước tiến của đại diện Việt Nam.

Trước đó, Thanh Thủy liên tục chia sẻ những bài đăng chúc mừng Khánh Như khi người đẹp lần lượt lọt Top 20, Top 10 và Top 5. Những động thái này cho thấy sự theo dõi sát sao cũng như niềm tự hào của Hoa hậu Thanh Thủy trước thành tích của đàn em tại đấu trường quốc tế.

Sau khi Thanh Thủy gửi lời chúc mừng, khán giả cũng bày tỏ sự vui mừng trước kết quả của Khánh Như. Nhiều người dành lời khen cho hành trình dự thi của đại diện Việt Nam, đồng thời thích thú trước tình cảm mà Thanh Thủy dành cho đàn em. Không ít ý kiến cho rằng sự động viên từ những người từng chinh chiến tại đấu trường quốc tế là nguồn cổ vũ tinh thần đáng quý đối với các người đẹp.

Hoa hậu Thanh Thủy chúc mừng khi Khánh Như đoạt Á hậu 4 Miss International 2026.

Thanh Thủy từng tham dự Miss International 2024 và xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Chiến thắng này giúp cô trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu cao nhất tại cuộc thi, tạo nên dấu mốc đáng nhớ cho nhan sắc nước nhà.

Với kinh nghiệm từng chinh phục đấu trường Miss International, Thanh Thủy hiểu rõ những áp lực và nỗ lực mà thí sinh phải trải qua. Vì vậy, lời chúc mừng dành cho Khánh Như càng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Thành tích Á hậu 4 của Khánh Như không chỉ nối tiếp dấu ấn của Thanh Thủy mà còn góp phần khẳng định sự trưởng thành của nhan sắc Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.