Tuyên bố của Quang Lê về nữ ca sĩ kém 24 tuổi

Quang Lê là một trong những nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, anh còn được biết đến với mối quan hệ thân thiết cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.

Mới đây, Quang Lê công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho Phương Mỹ Chi khi chia sẻ bài đăng từ fanclub của nữ ca sĩ. Nội dung bài đăng kêu gọi người hâm mộ cùng bình chọn cho Phương Mỹ Chi tại một giải thưởng âm nhạc với hai hạng mục gồm Âm nhạc truyền cảm hứng và Video truyền cảm hứng.

Quang Lê công khai ủng hộ Phương Mỹ Chi.

Đáng chú ý, bên cạnh hành động chia sẻ bài viết để tiếp thêm sự ủng hộ cho đàn em, Quang Lê còn đưa ra tuyên bố ngắn gọn: "Phương Mỹ Chi thật xứng đáng".

Động thái của Quang Lê nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người cho rằng việc nam ca sĩ công khai ủng hộ Phương Mỹ Chi là điều dễ hiểu bởi cả hai đã có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Quang Lê từng dìu dắt Phương Mỹ Chi khi nữ ca sĩ mới chập chững bước vào con đường nghệ thuật.

Sau nhiều năm hoạt động, Phương Mỹ Chi từng bước xây dựng hướng đi riêng và ngày càng khẳng định màu sắc cá nhân trong âm nhạc. Dù không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như trước, Quang Lê và Phương Mỹ Chi vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Nữ ca sĩ từng gọi Quang Lê là "ba nuôi".

Trong những năm qua, Quang Lê cũng nhiều lần dành lời động viên cho đàn em khi cô có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Về phía Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ hiện tích cực hoạt động âm nhạc và thử nghiệm nhiều màu sắc mới, bên cạnh việc phát huy thế mạnh dân ca từng giúp cô được khán giả biết đến.

Sắp tới, Quang Lê cũng góp mặt trong một đêm nhạc đặc biệt của Phương Mỹ Chi. Sự xuất hiện của nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý, đồng thời gợi lại chặng đường gắn bó của hai thế hệ nghệ sĩ.

Sắp tới, Quang Lê xuất hiện trong một đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Về Quang Lê, ở tuổi ngoài 50, nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình, đêm nhạc phục vụ khán giả yêu dòng nhạc trữ tình. Quang Lê dành phần lớn thời gian cho công việc biểu diễn, đồng thời duy trì tương tác với người hâm mộ thông qua mạng xã hội.

Sau nhiều năm hoạt động, Quang Lê vẫn giữ được vị trí riêng trong dòng nhạc bolero. Anh thường xuyên trở về Việt Nam để tham gia các chương trình nghệ thuật, gặp gỡ đồng nghiệp và thực hiện những đêm nhạc dành cho khán giả trong nước. Song song đó, nam ca sĩ cũng có lịch trình biểu diễn ở hải ngoại.

Trên trang cá nhân, Quang Lê cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, hậu trường biểu diễn và những khoảnh khắc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Trong thời gian tới, sự xuất hiện của Quang Lê trong đêm nhạc đặc biệt của Phương Mỹ Chi cũng là dịp để khán giả nhìn lại mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Từ một "cô bé dân ca" được anh dìu dắt những ngày đầu, Phương Mỹ Chi hiện đã có hành trình riêng và trở thành một trong những ca sĩ trẻ được chú ý của làng giải trí Việt.