Tuyên bố của Quang Lê khi tái hợp Phương Mỹ Chi sau nhiều năm

Mới đây, Phương Mỹ Chi khiến khán giả bất ngờ khi công bố Quang Lê là khách mời đặc biệt tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, diễn ra ngày 3/10 tại TP.HCM. Sự xuất hiện của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự chú ý, bởi đây là dịp hiếm hoi cả hai cùng đứng trên một sân khấu kể từ khi Phương Mỹ Chi rời công ty của Quang Lê để phát triển sự nghiệp riêng.

Không lâu sau đó, Quang Lê cũng chia sẻ lại bài đăng của Phương Mỹ Chi và hài hước viết: "U50 quyết định làm dân chơi với con gái Phương Mỹ Chi! Hẹn gặp quý vị 3.10 nhé! Kỳ này Quang Lê ăn mặc cho đúng mode 'Dân Ca Dân Chơi' luôn!". Những chia sẻ qua lại đầy thân tình của cả hai càng khiến màn hội ngộ được khán giả chờ đợi.

Quang Lê từng đóng vai trò đáng kể trong những năm đầu Phương Mỹ Chi bước chân vào showbiz. Sau khi gây chú ý tại Giọng hát Việt nhí, cô bé sở hữu giọng hát ngọt ngào, đậm màu sắc dân ca nhận được sự dìu dắt và hỗ trợ từ nam ca sĩ.

Ở thời điểm đó, Phương Mỹ Chi được khán giả biết đến với hình ảnh một cô bé chuyên hát dòng nhạc dân ca, trong khi Quang Lê là một trong những giọng ca bolero được yêu thích. Sự kết hợp giữa hai người vì thế tạo nên một mối liên kết đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi.

Từ một cô bé bước ra từ sân chơi truyền hình dành cho thiếu nhi, Phương Mỹ Chi từng bước trưởng thành trong môi trường chuyên nghiệp. Những năm tháng được Quang Lê hỗ trợ cũng trở thành một phần đáng nhớ trong chặng đường đầu tiên của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp ngày càng phát triển, Phương Mỹ Chi lựa chọn bước ra khỏi công ty của Quang Lê để tự xây dựng con đường riêng. Quyết định này mở ra một giai đoạn mới, trong đó nữ ca sĩ chủ động hơn trong việc lựa chọn âm nhạc, định hình hình ảnh và phát triển những dự án mang dấu ấn cá nhân.

Sau khi rời công ty, Phương Mỹ Chi ngày càng cho thấy sự thay đổi trong tư duy âm nhạc. Nếu những năm đầu, cô được biết đến chủ yếu qua các ca khúc dân ca và bolero, thì về sau nữ ca sĩ bắt đầu tìm cách làm mới chất liệu truyền thống, kết hợp âm nhạc hiện đại với văn hóa Việt.

Sự trưởng thành ấy giúp Phương Mỹ Chi từng bước thoát khỏi hình ảnh "cô bé dân ca" để trở thành một nghệ sĩ trẻ có màu sắc riêng. Cũng bởi vậy, việc Quang Lê xuất hiện tại Dân Chơi Dân Ca mang đến nhiều ý nghĩa hơn một màn trình diễn của khách mời. Đây còn là cuộc hội ngộ giữa hai thế hệ và giữa hai giai đoạn trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi.

Một bên là Quang Lê, người từng đồng hành và dìu dắt cô trong những năm đầu bước vào showbiz. Một bên là Phương Mỹ Chi của hiện tại, khi cô đã có những lựa chọn độc lập và đang chủ động mở rộng giới hạn âm nhạc của chính mình. Điều thú vị là cuộc gặp gỡ lần này lại diễn ra trong một chương trình mang tên Dân Chơi Dân Ca - một cách gọi vừa trẻ trung, hiện đại vừa gợi nhắc rõ nét đến dòng nhạc đã tạo nên tên tuổi Phương Mỹ Chi từ thuở đầu.

Vì thế, sự xuất hiện của Quang Lê có thể xem như một cách để nữ ca sĩ kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Từ cô bé từng được nam ca sĩ nâng đỡ, Phương Mỹ Chi giờ đây đã có một sân khấu riêng để mời chính người từng đồng hành với mình trở lại.

Sau nhiều năm không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sản phẩm âm nhạc, Phương Mỹ Chi và Quang Lê một lần nữa đứng chung trên sân khấu. Khán giả vì thế có thêm một lý do để chờ đợi Dân Chơi Dân Ca, không chỉ để xem Phương Mỹ Chi mang đến điều gì mới mẻ mà còn để chứng kiến cuộc hội ngộ đặc biệt giữa cô và người từng góp phần quan trọng trong những bước đi đầu tiên của mình.