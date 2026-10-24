Tuyên bố của Phương Mỹ Chi về Quang Lê

Phương Mỹ Chi là một trong những nữ ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí, ghi dấu ấn với chất giọng ngọt ngào cùng phong cách âm nhạc mang âm hưởng dân ca. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca sinh năm 2003 ngày càng khẳng định vị trí riêng trong làng nhạc Việt, đồng thời nhận được sự quan tâm nhờ những chia sẻ về cuộc sống và các mối quan hệ thân thiết.

Mới đây, Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý khi có động thái nhắc đến ca sĩ Quang Lê, người từng dìu dắt cô trong những ngày đầu bước chân vào con đường ca hát. Cụ thể, trong nhóm trò chuyện dành cho những người hâm mộ thân thiết, nữ ca sĩ bày tỏ sự cảm kích, biết ơn trước tình cảm và sự ủng hộ mà ba nuôi dành cho mình.

Phương Mỹ Chi bày tỏ lời cảm ơn dành cho ba nuôi là ca sĩ Quang Lê.

Theo đó, Quang Lê đã chia sẻ thông tin về đêm nhạc sắp tới của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội, đồng thời kêu gọi khán giả quan tâm, đến ủng hộ nữ ca sĩ. Hành động của Quang Lê cho thấy anh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho con gái nuôi sau nhiều năm cả hai gắn bó.

Trước tình cảm từ người ba nuôi, Phương Mỹ Chi xúc động chia sẻ: "Ba luôn yêu thương con gái".

Lời tuyên bố ngắn gọn của Phương Mỹ Chi về Quang Lê nhận được sự chú ý bởi thể hiện sự trân trọng mà cô dành cho người từng đồng hành, nâng đỡ mình trên con đường nghệ thuật.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Quang Lê đã từ Mỹ trở về Việt Nam để góp mặt trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi tại TP.HCM. Sự xuất hiện của nam ca sĩ khiến mối quan hệ giữa hai người tiếp tục được khán giả quan tâm. Tại đây, Quang Lê bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến con gái nuôi ngày càng trưởng thành, gặt hái thành công và được đông đảo khán giả yêu mến.

Trong nhiều năm qua, Phương Mỹ Chi và Quang Lê vẫn duy trì mối quan hệ thân tình. Từ khi được biết đến rộng rãi sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi đã nhận được sự hỗ trợ của nam ca sĩ. Quang Lê từng dìu dắt cô trong những ngày đầu đi hát, giúp giọng ca nhí có thêm cơ hội tiếp cận với sân khấu chuyên nghiệp và khán giả yêu nhạc trữ tình, dân ca.

Phương Mỹ Chi xúc động khi nhắc lại từng được Quang Lê dìu dắt.

Hiện tại, Phương Mỹ Chi đang từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ có màu sắc riêng, không ngừng làm mới bản thân nhưng vẫn giữ sự kết nối với những giá trị âm nhạc truyền thống. Sự ủng hộ từ Quang Lê cũng là một trong những câu chuyện đáng chú ý bên cạnh hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ.

Sau nhiều năm hoạt động, Phương Mỹ Chi không còn chỉ được nhắc đến với biệt danh "cô bé dân ca" năm nào. Nữ ca sĩ đã có những bước chuyển mình đáng kể trong tư duy âm nhạc, phong cách trình diễn và cách tiếp cận khán giả. Cô chủ động thử nghiệm những màu sắc mới, kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc đương đại để tạo nên dấu ấn riêng.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình này là việc Phương Mỹ Chi tham gia các dự án âm nhạc mang tính sáng tạo, khai thác văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi với khán giả trẻ. Thay vì bó hẹp bản thân trong dòng nhạc dân ca, cô tìm cách mở rộng giới hạn nghệ thuật, đồng thời giữ lại những yếu tố làm nên bản sắc của mình.

Phương Mỹ Chi tham gia các dự án âm nhạc mang tính sáng tạo, khai thác văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi với khán giả trẻ.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Phương Mỹ Chi cũng nhận được sự quan tâm nhờ hình ảnh ngày càng trưởng thành. Nữ ca sĩ có sự thay đổi về phong cách thời trang, cách biểu diễn và hình ảnh trước công chúng. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì nét gần gũi, chân thành vốn được khán giả yêu mến từ những ngày đầu.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đứng trước nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nhưng cũng phải đối diện với những kỳ vọng ngày càng lớn từ công chúng. Việc liên tục đổi mới, tìm kiếm hướng đi phù hợp và giữ được bản sắc riêng trở thành những yếu tố quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô.

Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của những người từng giúp đỡ mình như Quang Lê càng có ý nghĩa đặc biệt. Lời cảm ơn dành cho ba nuôi không chỉ thể hiện tình cảm cá nhân mà còn cho thấy Phương Mỹ Chi trân trọng những mối quan hệ đã góp phần tạo nên hành trình của mình. Với những bước tiến hiện tại, nữ ca sĩ được kỳ vọng tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, đồng thời khẳng định vị trí của một nghệ sĩ trẻ có bản sắc trong làng nhạc Việt.

Phương Mỹ Chi duy trì sức hút sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật.