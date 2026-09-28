Tuyên bố của Phương Mỹ Chi về nam ca sĩ hơn 24 tuổi

Phương Mỹ Chi là nữ ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí và được khán giả yêu mến nhờ giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô ngày càng khẳng định dấu ấn riêng và có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp.

Mới đây, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên nam ca sĩ hơn 24 tuổi. Danh tính người xuất hiện cùng nữ ca sĩ không ai xa lạ, đó chính là Quang Lê. Cả hai có mối quan hệ gần gũi trong nhiều năm và thường xuyên dành cho nhau những lời động viên, ủng hộ trong công việc.

Phương Mỹ Chi chia sẻ khoảnh khắc bên ba nuôi là ca sĩ Quang Lê.

Trong hình ảnh mới được đăng tải, Phương Mỹ Chi và Quang Lê thoải mái tương tác, thể hiện sự thân thiết như người trong gia đình. Đáng chú ý, nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự háo hức, mong chờ đến ngày diễn ra đêm nhạc của mình vào 3/10. Quang Lê là một trong những khách mời đặc biệt góp mặt trong chương trình lần này.

Chia sẻ hình ảnh chụp cùng Quang Lê, Phương Mỹ Chi hài hước viết: "Thấy 2 ba con là thấy 'dân chơi' rồi đó. Con nôn tới 03.10 quá ba ơi".

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh của Phương Mỹ Chi và Quang Lê nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người thích thú trước màn hội ngộ của hai "ba con", đồng thời bày tỏ sự chờ đợi đối với màn xuất hiện của Quang Lê trong đêm nhạc sắp tới của Phương Mỹ Chi.

Mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và Quang Lê được duy trì từ những ngày đầu nữ ca sĩ bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Quang Lê từng dìu dắt, hỗ trợ Phương Mỹ Chi khi cô còn nhỏ và chập chững theo đuổi nghệ thuật. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần gọi Quang Lê là "ba nuôi", thể hiện sự trân trọng dành cho người đã đồng hành với mình trong những năm đầu sự nghiệp.

Về phía Quang Lê, nam ca sĩ nhiều lần công khai dành lời động viên và ủng hộ Phương Mỹ Chi. Anh cũng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến nữ ca sĩ ngày càng trưởng thành, có những sản phẩm âm nhạc riêng và từng bước xây dựng hình ảnh cá nhân.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm qua.

Hiện tại, Phương Mỹ Chi có nhiều thay đổi trong hoạt động nghệ thuật so với thời điểm mới được khán giả biết đến. Nữ ca sĩ không chỉ tập trung vào việc biểu diễn mà còn chủ động tham gia vào quá trình xây dựng hình ảnh, định hướng âm nhạc và phát triển các dự án cá nhân.

Ở tuổi trưởng thành, Phương Mỹ Chi theo đuổi hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ sự gắn bó với những giá trị âm nhạc truyền thống. Cô từng tạo dấu ấn khi đưa chất liệu văn hóa Việt Nam vào các sản phẩm âm nhạc, qua đó tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ.

Phương Mỹ Chi đang là nữ ca sĩ trẻ được nhiều khán giả yêu thích.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi cũng thường xuyên giao lưu với người hâm mộ trên mạng xã hội. Những hình ảnh đời thường, khoảnh khắc hậu trường hay câu chuyện xoay quanh công việc của nữ ca sĩ đều nhận được sự quan tâm.

Thời gian qua, Phương Mỹ Chi liên tục xuất hiện trong các chương trình và dự án âm nhạc. Cô cho thấy sự chủ động hơn trong việc lựa chọn hướng đi riêng, đồng thời duy trì hình ảnh gần gũi với khán giả.

Người hâm mộ trông chờ vào đêm nhạc sắp tới của Phương Mỹ Chi.