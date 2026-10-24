Tuyên bố của Phương Mỹ Chi về Hoa hậu Kỳ Duyên

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự chú ý của công chúng nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang biến hóa. Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, người đẹp sinh năm 1996 còn từng bước thử sức ở những vai trò mới, trong đó có diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Mới đây, Kỳ Duyên thu hút sự quan tâm khi tái xuất màn ảnh rộng với dự án phim Chị Chị Em Em 3. Trong ngày công chiếu tác phẩm, nàng hậu xuất hiện lộng lẫy trong thiết kế mang hơi hướng áo yếm, tôn lên vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa dịu dàng và thanh lịch. Lựa chọn trang phục này giúp người đẹp khoe khéo vóc dáng, đồng thời tạo điểm nhấn với hình ảnh nữ tính, thướt tha.

Kỳ Duyên lộng lẫy tái xuất trong một dự án phim điện ảnh.

Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện tại sự kiện cùng lời nhắn nhủ: "Sắp premiere rồi, sao mà hồi hộp quá huhu.. Hy vọng mọi người sẽ thương và ủng hộ Chị Chị Em Em 3".

Những hình ảnh của Kỳ Duyên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo nổi bật, thần thái cuốn hút cùng phong cách thời trang của nàng hậu trong lần xuất hiện này. Đáng chú ý, bên cạnh những lời xuýt xoa về nhan sắc, màn tương tác giữa Kỳ Duyên và ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng khiến cộng đồng mạng thích thú.

Cụ thể, dưới bài đăng của Kỳ Duyên, Phương Mỹ Chi để lại bình luận ngắn gọn: "Đẹp quá chị ơi".

Tuyên bố ngắn gọn của Phương Mỹ Chi về nhan sắc Kỳ Duyên khiến người hâm mộ thích thú. Không cần những lời khen cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn thể hiện sự yêu mến dành cho nàng hậu. Bình luận này cũng góp thêm không khí vui vẻ cho màn tái xuất của Kỳ Duyên trong một dự án điện ảnh được chú ý.

Phương Mỹ Chi và Kỳ Duyên có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau hay kết hợp trong nhiều dự án nghệ thuật, cả hai vẫn dành sự quan tâm cho đối phương trên mạng xã hội. Những tương tác như vậy phần nào cho thấy sự gắn kết giữa các nghệ sĩ hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau của làng giải trí Việt.

Phương Mỹ Chi bày tỏ lời khen dành cho Kỳ Duyên.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024. Hai lần đăng quang ở những cuộc thi sắc đẹp lớn giúp tên tuổi của Kỳ Duyên duy trì sức hút trong nhiều năm.

Không chỉ hoạt động với vai trò người mẫu, tham gia sự kiện thời trang và quảng bá thương hiệu, Kỳ Duyên còn từng bước thử nghiệm những hướng đi mới. Người đẹp chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân, đồng thời tham gia các chương trình truyền hình thực tế, qua đó tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả.

Việc góp mặt trong Chị Chị Em Em 3 đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Kỳ Duyên trên hành trình lấn sân điện ảnh. Đây cũng là cơ hội để nàng hậu thử thách bản thân trong một lĩnh vực đòi hỏi khả năng hóa thân vào nhân vật, biểu đạt cảm xúc và làm việc trước ống kính theo cách khác với những gì cô từng thể hiện trên sàn diễn.

Kỳ Duyên lấn sân sang lĩnh vực phim điện ảnh.