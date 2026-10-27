Tuyên bố của Phan Như Thảo sau 11 năm sống chung với chồng đại gia hơn 26 tuổi

Mới đây, cựu người mẫu Phan Như Thảo thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải bài viết trải lòng về cuộc sống hôn nhân bên doanh nhân Đức An. Đáng chú ý, sau hơn 11 năm gắn bó, người đẹp không ngần ngại thừa nhận bản thân đang dựa rất nhiều vào ông xã, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước những điều mà chồng dành cho mình.

Phan Như Thảo mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hôn nhân với chồng đại gia - doanh nhân Đức An.

Cụ thể, Phan Như Thảo viết: "Mình đang dựa rất nhiều vào chồng mình, anh ấy là một chỗ dựa to lớn về mọi thứ, anh ấy bao dung, chăm sóc, thấu hiểu và thật không dám nghĩ nếu không có anh An chắc Thảo sẽ vất vả lắm".

Không chỉ vậy, cựu người mẫu còn tiết lộ một khía cạnh ít người biết về bản thân khi ở cạnh chồng. Dù có thể mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc và cuộc sống bên ngoài, Phan Như Thảo lại trở nên mềm yếu mỗi khi trở về tổ ấm.

"Thảo ra đường có thể gấu nhưng về nhà thấy mặt chồng là bắt đầu thành mèo ngay, cực dễ khóc huhu", cô hài hước chia sẻ.

Đặc biệt, trước câu hỏi liệu việc xây dựng sự nghiệp riêng có phải để chứng minh bản thân không dựa dẫm vào chồng đại gia, Phan Như Thảo thẳng thắn đáp: "Mình đã có một sự nghiệp thành công trước khi lấy chồng mà!".

Phan Như Thảo khẳng định đã có một sự nghiệp thành công trước khi lấy chồng.

Tuyên bố này phần nào cho thấy quan điểm của Phan Như Thảo về hôn nhân. Với cô, việc có một người chồng làm chỗ dựa không đồng nghĩa với đánh mất sự độc lập. Ngược lại, sự yêu thương và thấu hiểu từ bạn đời còn trở thành nguồn động viên để cô yên tâm phát triển bản thân.

Khép lại bài đăng, Phan Như Thảo khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ lý do bất ngờ khiến cô bày tỏ tình cảm với chồng. Đó đơn giản là khoảnh khắc nghĩ đến việc ông xã đang ở nhà nấu món ăn yêu thích, chờ mình trở về dùng bữa tối.

Được biết, Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An, người hơn cô 26 tuổi về chung một nhà từ năm 2015. Mối quan hệ của cả hai từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác khá lớn.

Phan Như Thảo và chồng doanh nhân hơn 26 tuổi - Đức An về chung một nhà từ năm 2015.

Tháng 11/2016, Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng, có tên thân mật là Bồ Câu. Kể từ khi làm mẹ, cựu người mẫu dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời vẫn theo đuổi những kế hoạch kinh doanh riêng.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, những chia sẻ mới nhất của Phan Như Thảo cho thấy cô vẫn trân trọng sự đồng hành của ông xã. Với người đẹp, hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà đơn giản là có một người luôn yêu thương, thấu hiểu và chờ mình trở về sau ngày dài làm việc.