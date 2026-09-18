Tuyên bố của ông Nawat về đại diện Việt Nam tại Miss Grand 2026

Miss Grand International 2026 chính thức bắt đầu từ ngày 18/9 tại Thái Lan. Sáng nay, đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Emoura Phạm đã có mặt tại sân bay, lên đường sang xứ chùa Vàng để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện.

Trước giờ khởi hành, Emoura Phạm thu hút sự chú ý khi diện thiết kế màu xanh nổi bật, đội vương miện và rạng rỡ trước ống kính. Người đẹp giữ thần thái tươi tắn, tràn đầy năng lượng trong ngày lên đường "mang chuông đi đánh xứ người" tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm chính thức lên đường qua Thái Lan, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện tại Miss Grand International 2026.

Cũng trong thời điểm này, tuyên bố của ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - về đại diện Việt Nam đang được nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, trong một buổi livestream gần đây, ông Nawat dành lời khen cho Emoura Phạm bằng câu: "Miss Grand Vietnam is so beautiful" (tạm dịch: Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thật xinh đẹp).

Lời nhận xét ngắn gọn của ông Nawat nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi đại diện Việt Nam được người đứng đầu Miss Grand International trực tiếp nhắc đến và dành lời khen. Một số bình luận cho rằng đây là tín hiệu tích cực trước khi Emoura Phạm chính thức bước vào chuỗi hoạt động của cuộc thi.

Tuyên bố mới đây của ông Nawat về đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 thu hút nhiều khán giả quan tâm.

Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 đến 10/10. Cuộc thi quy tụ dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, với lịch trình kéo dài nhiều tuần trước khi tìm ra người kế nhiệm đương kim hoa hậu.

Trong thời gian tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ trải qua nhiều hoạt động bên lề, sự kiện giao lưu, trình diễn và các phần thi khác nhau. Đây cũng là cơ hội để đại diện các quốc gia thể hiện phong cách cá nhân, khả năng giao tiếp và sức hút trước ban tổ chức cũng như khán giả quốc tế.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 là Emoura Phạm. Người đẹp đăng quang Miss Grand Vietnam vào tháng 7 vừa qua và nhanh chóng bước vào quá trình chuẩn bị cho đấu trường quốc tế. Trước ngày lên đường, cô dành thời gian hoàn thiện các kỹ năng, chuẩn bị trang phục và xây dựng hình ảnh phù hợp với tinh thần của cuộc thi.

Trong những ngày qua, hành trình chuẩn bị của Emoura Phạm nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ Việt Nam. Hình ảnh người đẹp xuất hiện tại sân bay với diện mạo nổi bật tiếp tục thu hút nhiều bình luận và lời chúc trước giờ cô chính thức nhập cuộc.

Emoura Phạm có thời gian chuẩn bị, trau dồi kỹ năng trước ngày chính thức nhập cuộc Miss Grand International 2026.