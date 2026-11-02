Tuyên bố của NSƯT Hoài Linh sau khi công khai với Cát Phượng

Mới đây, NSƯT Hoài Linh có lần hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện tuyển chọn diễn viên cho học viện đào tạo nghệ thuật do Cát Phượng thành lập. Nam nghệ sĩ trực tiếp ngồi ghế casting, hỗ trợ đàn em tìm kiếm những gương mặt trẻ có tiềm năng diễn xuất.

Đáng chú ý, sau khi công khai mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, xem nhau như người nhà suốt hơn hai thập kỷ, Hoài Linh còn có những nhận xét đặc biệt dành cho Cát Phượng.

NSƯT Hoài Linh xuất hiện công khai tại sự kiện của Cát Phượng mới đây.

Chia sẻ với truyền thông, nam nghệ sĩ bày tỏ: "Cát Phượng là một người rất tâm huyết với nghề, sống với nghề và tìm niềm vui bằng nghề. Khi thấy Cát Phượng mở học viện như thế này thì mình thấy vui bởi những áp lực công việc, cuộc sống này nọ thì dễ khiến Cát Phượng buồn và suy nghĩ. Thế nên có các bạn học viên vào học thì cô ấy sẽ đỡ mất thời gian đó".

Hoài Linh nói thêm: "Đó cũng là sự suy nghĩ của mình, mình cũng muốn Cát Phượng có một nơi để đào tạo, thứ hai là truyền lửa, thứ ba là bớt thời gian trống để suy nghĩ. Thế nên mình rất mừng khi Cát Phượng mở nơi đào tạo, có hoạt động nghiêm túc, liên tục với nghệ thuật".

Không chỉ ủng hộ quyết định mở học viện, Hoài Linh còn công khai những điều anh trân trọng ở tính cách của Cát Phượng.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Ở gần Cát Phượng thì nếu ai chưa tiếp xúc thì sẽ bất ngờ, còn nếu ở gần thì ngoài thẳng tính ra thì cô ấy sống rất tốt. Đối với mình thì chữ hiếu là đầu tiên, và mình quý Cát Phượng vì chữ hiếu - chữ tình - chữ nghĩa. Thế nên mình rất vui khi Cát Phượng mở được nơi đào tạo các thế hệ trẻ".

Hoài Linh cho biết quý Cát Phượng vì ba chữ hiếu - tình - nghĩa.

Qua những lời tâm sự, có thể thấy Hoài Linh dành sự quý mến và tin tưởng cho nữ đồng nghiệp. Đặc biệt, việc nam nghệ sĩ nhấn mạnh ba chữ "hiếu - tình - nghĩa" cũng phần nào lý giải vì sao cả hai duy trì được mối quan hệ bền chặt suốt nhiều năm.

Sự xuất hiện cùng những chia sẻ của Hoài Linh tại sự kiện không chỉ thể hiện sự ủng hộ dành cho Cát Phượng mà còn cho thấy mong muốn của cả hai trong việc truyền kinh nghiệm, tạo cơ hội cho thế hệ diễn viên trẻ.

Sau hơn 20 năm đồng hành, tình cảm anh em giữa Hoài Linh và Cát Phượng vẫn được gìn giữ, trở thành một mối quan hệ đáng trân trọng trong làng giải trí Việt.

Sau hơn 20 năm đồng hành, tình cảm anh em giữa Hoài Linh và Cát Phượng vẫn được gìn giữ.