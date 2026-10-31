Tuyên bố của Ninh Dương Lan Ngọc về Kỳ Duyên

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ cùng sức hút riêng. Mới đây, chia sẻ của cô về Hoa hậu Kỳ Duyên sau khi cả hai cùng hợp tác trong một dự án điện ảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc vừa chia sẻ khoảnh khắc hậu trường đáng nhớ khi thực hiện một phân cảnh cùng Kỳ Duyên trong bộ phim điện ảnh mới ra mắt. Theo đoạn video được nữ diễn viên đăng tải, nhân vật của cả hai xảy ra mâu thuẫn căng thẳng, dẫn đến màn đối đầu trực diện.

Khoảnh khắc đối đầu căng than g83 của Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên trên màn ảnh.

Trong phân cảnh này, Ninh Dương Lan Ngọc có cú tát dành cho Kỳ Duyên trước khi nàng hậu đáp trả bằng một cú tát khác. Dù nội dung trên phim mang màu sắc căng thẳng, không khí phía sau máy quay lại khiến nhiều người chú ý bởi sự quan tâm mà hai nghệ sĩ dành cho nhau.

Sau khi hoàn thành cảnh quay, Kỳ Duyên nhanh chóng có hành động an ủi Ninh Dương Lan Ngọc. Khoảnh khắc tương tác tự nhiên của cả hai cho thấy sự thoải mái cũng như tinh thần phối hợp trong quá trình làm việc chung.

Chia sẻ về người đồng nghiệp đặc biệt, Ninh Dương Lan Ngọc gửi lời cảm ơn Kỳ Duyên vì đã cùng đồng hành trong dự án. "Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau", Ninh Dương Lan Ngọc tuyên bố về khoảnh khắc đáng nhớ.

Ngay dưới bài đăng, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng để lại phản hồi. Nàng hậu bày tỏ lời cảm ơn đến Ninh Dương Lan Ngọc, đồng thời nhắc đến sự đồng hành và màn kết hợp ăn ý của cả hai trong dự án điện ảnh lần này.

Kỳ Duyên động viên Ninh Dương Lan Ngọc sau khi kết thúc cảnh quay căng thẳng.

Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức tái xuất với dự án phim Chị Chị Em Em 3. Lần trở lại này của nữ diễn viên có sự kết hợp cùng Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn và Quốc Anh..., tạo nên dàn diễn viên nhận được nhiều sự chú ý.

Ngay từ khi dự án được giới thiệu, sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc đã trở thành một trong những điểm khiến khán giả quan tâm. Trong khi đó, màn kết hợp giữa cô và Kỳ Duyên cũng mang đến màu sắc mới mẻ, đặc biệt khi cả hai có phân đoạn đối đầu trực tiếp như khoảnh khắc hậu trường vừa được chia sẻ.

Sau khi phim ra mắt, diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn trở lại của nữ diễn viên sau thời gian dài vắng bóng ở lĩnh vực điện ảnh. Bên cạnh đó, chia sẻ mới nhất dành cho Kỳ Duyên cũng khiến công chúng chú ý đến mối quan hệ thân thiết giữa hai người sau quá trình đồng hành cùng dự án.

Nhiều khán giả để lại bình luận thích thú trước đoạn hậu trường được Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải. Một số người cho rằng chính sự phối hợp ăn ý giữa các diễn viên đã góp phần tạo nên những phân cảnh giàu cảm xúc trên màn ảnh. Không ít khán giả cũng gửi lời động viên và bày tỏ mong muốn được tiếp tục thấy Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh mới.

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng.

Ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là cái tên giữ được sức hút riêng trong làng giải trí. Sau nhiều năm hoạt động, cô xây dựng được vị trí vững chắc khi liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất đến các chương trình giải trí và hoạt động nghệ thuật khác.

Nữ diễn viên được biết đến với khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai khác nhau. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện trong một dự án mới, Ninh Dương Lan Ngọc đều nhận được sự quan tâm nhất định từ công chúng. Việc tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm cũng được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình sự nghiệp của cô.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dù là gương mặt nổi tiếng và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo, Ninh Dương Lan Ngọc khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Những thông tin liên quan đến đời tư của nữ diễn viên thường nhận được sự quan tâm, song cô không thường xuyên chia sẻ sâu về phương diện này trước công chúng.

Thay vào đó, Ninh Dương Lan Ngọc dành sự chú ý nhiều hơn cho sự nghiệp và những dự án đang theo đuổi. Sau sự trở lại với Chị Chị Em Em 3, khán giả cũng kỳ vọng nữ diễn viên sẽ tiếp tục có thêm những dấu ấn mới, đặc biệt ở lĩnh vực điện ảnh. Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm cùng sức hút vẫn được duy trì, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục là một trong những gương mặt được công chúng chờ đợi trong những dự án tiếp theo.