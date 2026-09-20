Tuyên bố của Ninh Dương Lan Ngọc sau hơn 15 năm

Chia sẻ mới đây của Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng gây chú ý khi gần như tóm gọn trạng thái hiện tại của nữ diễn viên sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật. "Bước về phía trước, chỉ là không còn cần phải chạy thật nhanh nữa." Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc không còn đặt mục tiêu phải xuất hiện liên tục hay tạo nên một màn tái xuất thật ồn ào. Điều cô quan tâm hơn là lựa chọn đúng vai diễn và tiếp tục đi đường dài với nghề.

Sự thay đổi ấy càng đáng chú ý khi Ninh Dương Lan Ngọc vừa trở lại điện ảnh với Mật mã Đông Dương, bốn năm sau Cô gái từ quá khứ ra mắt năm 2022. Đây là khoảng nghỉ dài hiếm thấy trong sự nghiệp của một diễn viên từng có mật độ xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng. Ninh Dương Lan Ngọc từng thừa nhận có giai đoạn cô cảm thấy năng lực của mình chững lại, vì vậy quyết định dừng lại để nhìn lại bản thân, trau dồi thêm và chờ một dự án thực sự phù hợp.

Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc chọn bước tiếp với nghề theo nhịp độ phù hợp hơn, thay vì đặt áp lực phải liên tục xuất hiện trước công chúng.

Với Mật mã Đông Dương, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai một nữ tình báo, dạng nhân vật khác biệt đáng kể so với những hình tượng hiện đại, hài hước hay giàu tính giải trí từng gắn với cô. Dự án do Trần Ka My đạo diễn, lấy cảm hứng từ các hồ sơ và chuyên án tình báo của lực lượng Công an Việt Nam, có sự tham gia của NSND Trung Anh, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Huỳnh Đông và Trâm Anh.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết chính độ khó của nhân vật khiến cô bị thu hút. Vai diễn không đặt nặng những màn hành động nguy hiểm mà thiên về đấu trí, tâm lý và khả năng tiết chế. Với một diễn viên từng quen thuộc qua nhiều vai giàu năng lượng, đây là cơ hội để Ninh Dương Lan Ngọc thử một nhịp diễn khác, ít phô diễn hơn nhưng đòi hỏi chiều sâu nội tâm.

Mật mã Đông Dương đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Ninh Dương Lan Ngọc sau bốn năm kể từ Cô gái từ quá khứ.

Cơ duyên đến với dự án cũng khá bất ngờ. Theo chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc, đạo diễn từng nghĩ tới cô khi xây dựng nhân vật nhưng không chủ động gửi lời mời vì cho rằng nữ diễn viên đã lâu không đóng phim và có thể không còn quá tha thiết với điện ảnh. Sau cuộc trao đổi giữa đạo diễn và Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc mới nhận được lời mời vào những ngày gần thời điểm chốt dàn diễn viên.

Sự trở lại này mang ý nghĩa đặc biệt với Ninh Dương Lan Ngọc. Cô từng nói bản thân không kỳ vọng phải tạo cú bùng nổ hay chứng minh điều gì quá lớn. Điều Ninh Dương Lan Ngọc mong muốn là bộ phim có thể đến được với khán giả và vai diễn giúp cô mở rộng giới hạn nghề nghiệp sau quãng nghỉ cần thiết.

Nhìn lại hơn 15 năm trước, Ninh Dương Lan Ngọc từng bước vào điện ảnh bằng một khởi đầu gần như trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ngôi sao giải trí hiện tại. Vai Nương trong Cánh đồng bất tận năm 2010 đòi hỏi nhiều về tâm lý, giúp cô được giới chuyên môn chú ý và giành những giải thưởng quan trọng. Đây cũng là cột mốc đặt nền móng cho hành trình điện ảnh kéo dài hơn một thập kỷ.

Vai Nương trong Cánh đồng bất tận năm 2010 là một trong những cột mốc quan trọng, đưa Ninh Dương Lan Ngọc đến gần hơn với khán giả điện ảnh.

Sau đó, Ninh Dương Lan Ngọc liên tục biến hóa qua Tèo Em, Trúng số, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Cua lại vợ bầu, 1990 và Cô gái từ quá khứ. Từ vai Cám phản diện đến Ms. Q sắc sảo hay Nhã Linh trong Cua lại vợ bầu, nữ diễn viên cho thấy khả năng thích nghi với nhiều màu sắc khác nhau.

Thành công thương mại của một số tác phẩm cũng giúp Ninh Dương Lan Ngọc trở thành gương mặt quen thuộc tại phòng vé. Cua lại vợ bầu từng đạt doanh thu lớn, trong khi Gái già lắm chiêu 3 cũng vượt mốc trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, những con số đó là thành tích của cả bộ phim và ê kíp, không phải doanh thu cá nhân của Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc thử sức với nhiều màu sắc nhân vật, từ chính kịch, phản diện đến những vai diễn mang tính giải trí.

Trong bốn năm không có phim điện ảnh mới phát hành, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì độ phủ thông qua các chương trình thực tế và hoạt động giải trí. Cô xuất hiện trong các gameshow và tiếp tục đồng hành cùng các chương trình thực tế. Chính quãng thời gian này giúp Ninh Dương Lan Ngọc không biến mất khỏi công chúng dù tạm rời màn ảnh rộng.

Đáng chú ý, Ninh Dương Lan Ngọc hiện còn được nhắc tới quanh Chị Chị Em Em 3. Tuy nhiên, những thông tin về vai diễn của cô trong dự án từng xuất hiện trên hệ thống rạp và mạng xã hội nhưng chưa phải lúc nào cũng được nhà sản xuất công bố đầy đủ. Vì vậy, Mật mã Đông Dương vẫn là dự án đánh dấu rõ ràng nhất cho sự trở lại điện ảnh của cô sau bốn năm.

Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chọn tiến về phía trước nhưng không còn đặt nặng việc phải "chạy thật nhanh".

Sau hơn 15 năm, tuyên bố của Ninh Dương Lan Ngọc cho thấy một sự thay đổi trong cách nhìn về nghề. Nếu trước đây là hành trình liên tục tiến về phía trước bằng tốc độ, thì hiện tại nữ diễn viên chọn sự chủ động và tiết chế. Ninh Dương Lan Ngọc vẫn bước tiếp, nhưng không còn xem việc phải chạy thật nhanh là điều bắt buộc.