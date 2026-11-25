Mới đây, trên trang cá nhân, Quang Lê đã chia sẻ hình ảnh của bản thân, đồng thời thông báo về màn hội ngộ với khán giả TP.HCM trong một chương trình âm nhạc đặc biệt. Theo đó, nam ca sĩ sẽ góp mặt trong liveshow đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát của ngọc nữ bolero Tố My.

Quang Lê viết: "Đã khá lâu rồi Quang Lê chưa có dịp hội ngộ khán giả trên một sân khấu lớn tại TP.HCM. Lần này, Quang Lê rất vui khi góp mặt với vai trò khách mời đặc biệt trong liveshow hành trình 10 năm ca hát của em Tố My".

Hình ảnh được Quang Lê chia sẻ.

Đáng chú ý, ngay bên dưới bài đăng của Quang Lê, Tố My đã nhanh chóng để lại bình luận: "Anh tôi dạo này bảnh tỏn dữ trời".

Lời khen công khai của ngọc nữ bolero dành cho Quang Lê khiến màn tương tác giữa hai nghệ sĩ thêm phần thú vị. Cách xưng hô gần gũi cùng giọng điệu hài hước của Tố My cũng phần nào cho thấy tình cảm anh em thân thiết giữa cả hai sau nhiều năm đồng hành trong âm nhạc.

Trước khi xác nhận tiếp tục nên duyên trên sân khấu trong liveshow sắp tới, Quang Lê và Tố My từng khiến dân tình thích thú khi kết hợp trong MV Thương Nhau Câu Hò Sắt Son. Cả hai không chỉ có những phân cảnh tình cảm trong sản phẩm âm nhạc mà còn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ gần gũi trên sân khấu lẫn mạng xã hội.

Quang Lê và ngọc nữ bolero - Tố My có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Đặc biệt, trong dịp ra mắt dự án âm nhạc mới của Tố My, Quang Lê từng gây chú ý khi bất ngờ hôn má, sau đó bẹo má nữ ca sĩ ngay trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời và khán giả. Khoảnh khắc Tố My ngỡ ngàng rồi bật cười trước hành động của đàn anh khiến nhiều người thích thú.

Tố My từng tiết lộ bản thân được Quang Lê yêu thương gọi là "cô em gái kim cương". Vì tình cảm anh em khăng khít nên mỗi khi nữ ca sĩ ngỏ lời mời hợp tác, Quang Lê gần như không thể từ chối. Trong mắt Tố My, đàn anh là người vô tư, không để bụng và luôn biết cách làm hòa mỗi khi cô giận dỗi.

Khoảnh khắc Quang Lê hôn Tố My từng gây sốt cách đây chưa lâu.

Chính vì vậy, việc Quang Lê tiếp tục nhận lời đồng hành cùng Tố My trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là dịp để hai giọng ca tái hợp, đây còn là cách Quang Lê thể hiện sự ủng hộ dành cho cô em gái thân thiết ở một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Sau những màn kết hợp ăn ý trước đó, lần nên duyên tiếp theo của Quang Lê và Tố My trên sân khấu đang được khán giả yêu nhạc bolero mong đợi.