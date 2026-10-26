Tuyên bố của nghệ sĩ Quang Minh về tổ ấm với vợ kém 37 tuổi

Nghệ sĩ Quang Minh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đặc biệt ở lĩnh vực hài kịch và phim ảnh. Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, nam nghệ sĩ hiện có cuộc sống gia đình bên bà xã Tăng Khánh Chi kém anh 37 tuổi cùng con trai chung.

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gia đình cùng tề tựu, quây quần bên mâm cơm. Trong không khí ấm cúng, các thành viên cùng ăn uống, trò chuyện và tận hưởng khoảng thời gian sum họp bên nhau. Kèm theo đoạn video, nam nghệ sĩ bày tỏ về tổ ấm hiện tại bằng tuyên bố ngắn gọn: "Chỉ cần vậy thôi".

Nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con và người thân.

Dù không chia sẻ quá nhiều lời hoa mỹ, dòng trạng thái của Quang Minh vẫn thu hút sự chú ý bởi sự giản dị, gần gũi. Với nam nghệ sĩ, những khoảnh khắc cả gia đình được ở bên nhau, cùng dùng bữa và trò chuyện sau những giờ làm việc dường như đã là niềm vui đáng quý. Thay vì những điều lớn lao, sự bình yên trong cuộc sống thường ngày cũng đủ mang lại cảm giác hạnh phúc.

Ở tuổi ngoài 60, Quang Minh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tham gia các dự án phù hợp. Lịch trình công việc có thể khiến nam nghệ sĩ bận rộn, song anh vẫn dành sự quan tâm cho gia đình nhỏ. Những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của Quang Minh có thêm niềm vui từ việc chăm sóc con trai và vun vén tổ ấm.

Nghệ sĩ Quang Minh và vợ.

Sau khi kết hôn với Tăng Khánh Chi, nam nghệ sĩ đón con trai chung. Bà xã của Quang Minh kém anh 37 tuổi, khiến mối quan hệ trở thành chủ đề được bàn luận. Tuy nhiên, những khoảnh khắc gia đình mà nam nghệ sĩ chia sẻ cũng giúp khán giả có thêm góc nhìn về cuộc sống của cặp đôi.

Trong những hình ảnh bên vợ trẻ, Quang Minh được nhận xét ngày càng phong độ và trẻ trung. Nam nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, tinh thần năng động khi xuất hiện trước công chúng. Khi trở về với cuộc sống thường nhật, anh dành thời gian cho những hoạt động giản dị bên người thân. Sự cân bằng giữa công việc và gia đình cũng là điều được khán giả quan tâm khi theo dõi cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Quang Minh hiện hạnh phúc bên vợ.

Ở phương diện nghệ thuật, Quang Minh vẫn gắn bó với công việc diễn xuất, tiếp tục gặp gỡ khán giả qua các dự án và hoạt động cá nhân. Sau nhiều năm làm nghề, anh xây dựng được dấu ấn riêng trong lòng công chúng. Việc tiếp tục làm nghề đồng thời chăm lo cho gia đình cho thấy nam nghệ sĩ vẫn duy trì nhịp sống bận rộn nhưng có những ưu tiên rõ ràng ở thời điểm hiện tại.

Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của Quang Minh bên vợ con thường thu hút sự quan tâm. Không chỉ hình ảnh sánh đôi cùng bà xã trẻ tuổi, những giây phút cả gia đình quây quần cũng mang đến cảm giác gần gũi. Tổ ấm hiện tại của nam nghệ sĩ vì thế nhận được sự yêu thích từ nhiều khán giả, đặc biệt là những người quan tâm đến cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của anh.

Nghệ sĩ Quang Minh được khán giả nhận xét ngày càng trẻ trung, phong độ.