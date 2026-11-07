Tuyên bố của Nana về chuyện công khai yêu T.O.P

Nana mới đây đã thẳng thắn lên tiếng về những bình luận tiêu cực nhắm vào cô sau khi công khai chuyện tình cảm với T.O.P. Nữ nghệ sĩ khẳng định việc lựa chọn công khai mối quan hệ là quyền riêng tư và tự do cá nhân, đồng thời cho rằng bản thân không có lý do gì phải xin lỗi vì chuyện này.

Nana lên tiếng về chuyện tình cảm với T.O.P. (Ảnh Lotte)

Cụ thể, Nana đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, đề cập đến những lời chỉ trích mà cô nhận được trong thời gian qua. Mở đầu chia sẻ, nữ nghệ sĩ nhắc lại hành trình 17 năm hoạt động nghệ thuật và khẳng định luôn nghiêm túc, dành hết tâm huyết cho công việc ở mọi thời điểm.

Nana thừa nhận bản thân cũng có những lúc dao động về cảm xúc, cảm thấy bất an và không ổn định. Tuy nhiên, dù đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào, cô chưa từng trốn tránh trách nhiệm đối với những công việc được giao.

Đáng chú ý, Nana trực tiếp nhắc đến những người tự nhận là khán giả nhưng lại liên tục đăng tải những nội dung mang tính ác ý sau khi cô xác nhận chuyện hẹn hò. Nữ nghệ sĩ đặt câu hỏi liệu bản thân đã làm điều gì sai trái nghiêm trọng, gây tổn hại đến ai hay có hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức hay không.

Nana nhấn mạnh chuyện tình cảm, từ lựa chọn yêu đương đến quyết định công khai mối quan hệ, đều thuộc về đời sống cá nhân của cô. Vì vậy, nữ nghệ sĩ không cho rằng mình phải cảm thấy có lỗi hay đưa ra lời xin lỗi chỉ vì lựa chọn của bản thân. Cô cũng bày tỏ sự khó hiểu trước việc một số người nhân danh tình yêu dành cho thần tượng để đưa ra những lời lẽ công kích.

Bên cạnh đó, Nana cho biết điều khiến cô thực sự cảm thấy có lỗi là những lời chỉ trích và tổn thương mà bản thân phải nghe, phải nhìn thấy, dù lẽ ra không cần phải tiếp nhận những điều đó. Nữ nghệ sĩ mong những người không thực sự yêu mến mình đừng tiếp tục làm tổn thương những người hâm mộ chân thành, những người luôn dành tình cảm và sự tôn trọng cho cô. Cô cũng lên tiếng yêu cầu những bình luận tiêu cực không tiếp tục gây ảnh hưởng đến những người hâm mộ này.

Nana nhấn mạnh chuyện tình cảm, từ lựa chọn yêu đương đến quyết định công khai mối quan hệ, đều thuộc về đời sống cá nhân của cô.

Trước đó, Nana gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với T.O.P. Cả hai được cho là bén duyên trong quá trình hợp tác quay MV ca khúc chủ đề thuộc album solo của nam ca sĩ, sau đó phát triển mối quan hệ từ đồng nghiệp thành người yêu.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận. Nguyên nhân xuất phát từ những ồn ào trong quá khứ của T.O.P, đặc biệt là vụ việc sử dụng chất kích thích khiến nam nghệ sĩ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau đó, anh từng tuyên bố rời khỏi ngành giải trí rồi lại thay đổi quyết định, khiến một bộ phận khán giả không khỏi hoài nghi.

Gần đây, T.O.P tiếp tục vướng tranh cãi liên quan đến cộng đồng người hâm mộ lâu năm. Một trang người hâm mộ thông báo ngừng hoạt động sau khi một sự kiện triển lãm do fan tự bỏ tiền tổ chức phải hủy vì không bán được vé, dẫn đến khó khăn trong việc chi trả chi phí. Phía quản lý trang cho rằng T.O.P đã né tránh thực tế và không có trách nhiệm với sự việc.

Đáng chú ý, chỉ 3 tuần sau khi tuyên bố rời fandom, T.O.P đã lên tiếng xin lỗi. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, anh lại xuất hiện tại một buổi tiệc sinh nhật do người hâm mộ chuẩn bị cùng Nana, khiến tranh cãi tiếp tục nổ ra. Những phản ứng tiêu cực không chỉ hướng đến nam ca sĩ mà còn lan sang cả nữ diễn viên.

Trong bối cảnh đó, bài đăng của Nana được xem là động thái thể hiện rõ quan điểm trước những lời công kích. Nữ nghệ sĩ không né tránh việc nhắc đến chuyện tình cảm, đồng thời khẳng định cô có quyền tự quyết định cuộc sống riêng mà không cần phải xin lỗi vì điều đó.