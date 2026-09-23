Tuyên bố của Mai Phương Thúy về Việt Anh

Mới đây, diễn viên Việt Anh đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh mới trong trang phục thể thao. Nam diễn viên diện áo polo trắng, quần tối màu, cầm vợt pickleball và tạo dáng trên sân. Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, Hoa hậu Mai Phương Thúy nhanh chóng để lại bình luận: “Phom đẹp lại chuẩn”.

Trước lời khen của người đẹp, Việt Anh hài hước đáp lại: “Ưu tiên phần nhìn trước, kết quả tính sau em nhỉ kkk”. Màn tương tác ngắn giữa hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Bài đăng của Việt Anh trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Không chỉ cùng hoạt động trong showbiz, Việt Anh và Mai Phương Thúy còn có điểm chung ở sở thích thể thao. Cả hai đều dành sự quan tâm cho pickleball - bộ môn đang ngày càng phổ biến trong giới nghệ sĩ Việt. Mai Phương Thúy từng chia sẻ việc tập luyện pickleball và quần vợt, đồng thời thường xuyên xuất hiện trên sân với trang phục, dụng cụ thể thao.

Trong khi đó, Việt Anh thời gian gần đây cũng dành nhiều thời gian cho pickleball. Nam diễn viên cùng bạn gái Quỳnh Nga và nhóm bạn từng có mặt tại Đà Nẵng để tham gia một giải đấu pickleball hồi đầu tháng 9. Chuyến đi còn trùng thời điểm sinh nhật của cả hai, khi Quỳnh Nga sinh ngày 7/9 còn Việt Anh đón tuổi mới vào ngày 8/9.

Trước đó, Việt Anh và Quỳnh Nga cũng tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến pickleball. Quỳnh Nga từng giành giải Ba tại một cuộc thi pickleball, trong khi Việt Anh nhiều lần chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu trên trang cá nhân.

Việt Anh và bạn gái Quỳnh Nga thường xuyên dành thời gian cho bộ môn yêu thích. Ảnh: FBNV

Sở thích này cũng từng đưa Việt Anh và Quỳnh Nga xuất hiện cùng nhau tại các giải đấu dành cho nghệ sĩ, người đẹp và KOL. Một giải Pickleball Tour Masters Vietnam 2026 được tổ chức theo các chặng tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, với nội dung dành riêng cho nhóm nghệ sĩ/KOLs và người đẹp.

Với Mai Phương Thúy, pickleball cũng không đơn thuần là hoạt động giữ dáng. Người đẹp từng chia sẻ về quá trình tập luyện thể thao và niềm yêu thích với quần vợt, pickleball. Tuy nhiên, hồi tháng 6/2026, cô từng cho biết đang gặp chấn thương khiến việc cầm vợt và tập luyện bị ảnh hưởng.

Ở tuổi 45, Việt Anh vẫn thường xuyên duy trì các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe. Nam diễn viên hiện có cuộc sống khá sôi động sau khi công khai mối quan hệ với Quỳnh Nga. Cặp đôi thường xuyên đồng hành trong các chuyến đi, hoạt động thể thao và những buổi gặp gỡ cùng bạn bè.

Riêng màn tương tác với Mai Phương Thúy lần này chủ yếu xoay quanh hình ảnh và sở thích thể thao của Việt Anh. Lời khen ngắn gọn của Hoa hậu Việt Nam 2006 cùng câu trả lời hài hước của nam diễn viên tạo nên khoảnh khắc giao lưu vui vẻ trên mạng xã hội.