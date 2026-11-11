Tuyên bố của Madam Pang khi chính thức rời khỏi vị trí

Đằng sau quyết định này không chỉ là câu chuyện nhân sự, mà còn cho thấy nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) muốn xây dựng một bộ máy hỗ trợ đội tuyển chuyên nghiệp hơn, trong bối cảnh bà phải gánh vác nhiều công việc điều hành bóng đá nước nhà.

Theo truyền thông Thái Lan, Chalermchai Mahakitsiri được lựa chọn sau sự giới thiệu của Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Chủ tịch CLB Leicester City. Sau quá trình trao đổi, Madam Pang quyết định giao cho doanh nhân này trọng trách quản lý và đồng hành cùng đội tuyển nam Thái Lan.

Madam Pang đã nói về việc doanh nhân Chalermchai Mahakitsiri vào vị trí trưởng đoàn tuyển Thái Lan, thay cho vai trò mà bà từng trực tiếp đảm nhiệm. Ảnh: Changsuek

Madam Pang cho biết bà từng trực tiếp đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Tuy nhiên, sau hơn hai năm ngồi ghế Chủ tịch FAT, khối lượng công việc ngày càng lớn khiến bà không còn đủ thời gian để theo sát đội tuyển như trước. Vì vậy, việc bổ nhiệm một trưởng đoàn chuyên trách là lựa chọn cần thiết để đội tuyển có được sự hỗ trợ tốt hơn.

Nữ Chủ tịch FAT nhấn mạnh người đảm nhiệm vị trí này cần hội tụ nhiều yếu tố, từ năng lực tinh thần, thể chất, tiềm lực tài chính cho đến niềm đam mê bóng đá. Theo bà, Chalermchai là người phù hợp với những yêu cầu đó và có thể mang đến nguồn năng lượng mới cho đội tuyển Thái Lan.

Đáng chú ý, Madam Pang còn chia sẻ một chi tiết khá thú vị khi cả hai đều sinh năm Ngọ, nhưng cách nhau một giáp. Bà ví mình là con ngựa bước vào tuổi 60, còn Chalermchai là “ngựa lửa” trẻ trung, giàu năng lượng. Nữ Chủ tịch FAT kỳ vọng kinh nghiệm của bản thân kết hợp với nhiệt huyết của tân trưởng đoàn sẽ tạo nên sự bổ trợ tích cực cho bóng đá Thái Lan.

Với Chalermchai, nhiệm vụ trước mắt là đồng hành cùng đội tuyển trong chiến dịch King’s Cup 2026 tại Sisaket. Tân trưởng đoàn đặt mục tiêu đưa Thái Lan giành chức vô địch giải đấu, qua đó tạo động lực cho những kế hoạch tiếp theo, trong đó có hành trình hướng đến vòng loại World Cup.

Việc bổ nhiệm Chalermchai cũng thu hút sự chú ý bởi ông không chỉ là một doanh nhân có tiềm lực tài chính mà còn được kỳ vọng đóng góp nguồn lực cho bóng đá Thái Lan. Trong bối cảnh các đội tuyển quốc gia cần sự đầu tư bài bản, vai trò của trưởng đoàn không đơn thuần là xuất hiện trong những chuyến thi đấu. Đây còn là vị trí kết nối giữa liên đoàn, ban huấn luyện, cầu thủ và các nguồn lực hỗ trợ đội tuyển.

Một điểm khác được Madam Pang làm rõ là việc bổ nhiệm Chalermchai không đồng nghĩa với chuyện chuẩn bị người kế nhiệm vị trí Chủ tịch FAT. Bà khẳng định hai bên chưa bàn đến khả năng này. Điều đó cho thấy mục tiêu trước mắt của quyết định nhân sự là giải quyết bài toán quản lý và hỗ trợ đội tuyển, thay vì tạo ra một sự chuyển giao quyền lực trong liên đoàn.

Madam Pang từng là gương mặt trực tiếp đồng hành với các đội tuyển Thái Lan trong nhiều giải đấu. Giờ đây, bà lựa chọn lùi lại khỏi vai trò trưởng đoàn để tập trung vào công việc điều hành FAT. Sự xuất hiện của Chalermchai vì thế được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển có thêm một đầu mối hỗ trợ chuyên trách, trong khi Madam Pang dành nhiều thời gian hơn cho những nhiệm vụ lớn của bóng đá Thái Lan.