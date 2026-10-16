Tuyên bố của Lệ Quyên về Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop, được chú ý nhờ phong cách âm nhạc mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam cùng những sản phẩm được đầu tư công phu. Mới đây, nữ ca sĩ ra mắt MV Thầy Dùi, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, trong đó có nhiều nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong làng giải trí.

Đáng chú ý, Lệ Quyên vừa có động thái ủng hộ sản phẩm mới của đồng nghiệp. Nữ ca sĩ chia sẻ MV Thầy Dùi và dành nhiều lời khen cho Hoàng Thùy Linh. Cụ thể, Lệ Quyên tuyên bố về MV vừa phát hành của đồng nghiệp: "Chất thì khỏi bàn. Thông điệp thì rõ ràng quái kiệt bỏ ngay nha, tánh kỳ".

Lệ Quyên nhận xét tích cực về MV Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh.

Không dừng lại ở đó, giọng ca Giấc Mơ Có Thật tiếp tục bày tỏ sự hào hứng về MV mới của Hoàng Thùy Linh: "Ta nói đã thì thôi bé xinh ơi. Chị cày view miệt mài đây nè. Tỷ view hot hit nha".

Những chia sẻ gần gũi, thân tình của Lệ Quyên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì chỉ đưa ra lời khen thông thường, nữ ca sĩ còn thể hiện sự nhiệt tình khi cho biết sẽ tích cực xem MV để ủng hộ đồng nghiệp.

Bên dưới bài đăng, khán giả dành sự quan tâm cho màn tương tác giữa 2 nữ ca sĩ đình đám của làng nhạc Việt. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến trước tình cảm đồng nghiệp mà Lệ Quyên dành cho Hoàng Thùy Linh.

Lệ Quyên từng thể hiện sự quan tâm đến Hoàng Thùy Linh từ trước đó. Năm 2023, nữ ca sĩ cùng bạn trai Lâm Bảo Châu đến xem trực tiếp concert của Hoàng Thùy Linh. Sự xuất hiện của cả hai tại sự kiện khi ấy được xem là hành động ủng hộ đồng nghiệp đáng chú ý.

Những năm gần đây, Hoàng Thùy Linh vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, dù cô không duy trì tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Nữ ca sĩ từng tạo dấu ấn với loạt ca khúc như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, See Tình... Các sản phẩm này góp phần định hình phong cách âm nhạc kết hợp giữa chất liệu văn hóa Việt Nam với những xu hướng âm nhạc đương đại.

Đặc biệt, See Tình từng tạo hiệu ứng rộng rãi trên mạng xã hội quốc tế, đưa tên tuổi Hoàng Thùy Linh đến gần hơn với khán giả ở nhiều thị trường. Thành công này cũng cho thấy sức lan tỏa của những sản phẩm mang bản sắc riêng khi được xây dựng với giai điệu bắt tai và hình ảnh chỉn chu.

Hoàng Thùy Linh duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, đời tư của Hoàng Thùy Linh cũng thường xuyên trở thành chủ đề được bàn luận. Mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và nhạc sĩ Đen từng thu hút sự chú ý sau nhiều lần cả hai xuất hiện cùng nhau trong các dự án nghệ thuật.

Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của Hoàng Thùy Linh cần được nhìn nhận thận trọng khi chưa có xác nhận chính thức từ người trong cuộc.