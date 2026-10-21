Tuyên bố của Jun Phạm về Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh vừa trở lại đường đua âm nhạc với MV Thầy Dùi, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và đồng nghiệp. Trong số những lời ủng hộ dành cho nữ ca sĩ, chia sẻ mới đây của Jun Phạm thu hút sự chú ý khi cho thấy tình cảm thân thiết mà nam ca sĩ dành cho người bạn lâu năm trong showbiz.

Cụ thể, mới đây, Jun Phạm công khai bày tỏ sự yêu thích dành cho sản phẩm âm nhạc mới của Hoàng Thùy Linh. Nam ca sĩ chia sẻ đường link MV Thầy Dùi trên trang cá nhân, đồng thời tuyên bố về sản phẩm mới nhất của Hoàng Thùy Linh: "Huhu đẹp quá, mê quá, tuyệt vời quá bạn ơi!".

Phản hồi lời khen của Jun Phạm, Hoàng Thùy Linh để lại lời cảm ơn đến nam ca sĩ: "Cảm ơn bạn yêu, lúc nào cũng ủng hộ chia sẻ với tui! Cảm ơn các bạn fan của cậu đã ủng hộ nha".

Jun Phạm công khai dành lời khen cho MV Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh.

Tuyên bố ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc của Jun Phạm dành cho MV mới của Hoàng Thùy Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người thích thú trước cách nam ca sĩ thể hiện sự ủng hộ dành cho đồng nghiệp, đồng thời nhắc lại mối quan hệ gắn bó giữa hai nghệ sĩ đã kéo dài nhiều năm. Thậm chí, một số khán giả còn nhớ đến giai đoạn Jun Phạm và Hoàng Thùy Linh cùng là những gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm báo chí dành cho tuổi teen.

Trong showbiz Việt, Jun Phạm và Hoàng Thùy Linh được biết đến là những đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết. Cả hai không chỉ hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài mà còn nhiều lần công khai thể hiện sự quan tâm, ủng hộ các dự án của đối phương.

Năm 2018, khi Jun Phạm đóng chính cùng Khả Ngân trong bộ phim điện ảnh 100 Ngày Bên Em, Hoàng Thùy Linh từng công khai bày tỏ sự yêu thích và ủng hộ dự án của đồng nghiệp. Việc cả hai nhiều lần dành lời động viên cho nhau qua các sản phẩm nghệ thuật cho thấy sự gắn kết không chỉ dừng lại ở những lần gặp gỡ trong công việc.

Sau nhiều năm hoạt động trong môi trường giải trí, mỗi người đều xây dựng được dấu ấn riêng. Jun Phạm phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát, diễn xuất đến các chương trình truyền hình thực tế. Trong khi đó, Hoàng Thùy Linh tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt Nam, tạo dựng hình ảnh riêng qua những sản phẩm được đầu tư về âm thanh và phần nhìn.

Hoàng Thùy Linh tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt Nam, tạo dựng hình ảnh riêng qua những sản phẩm được đầu tư chỉn chu.

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988 tại Hà Nội, từng được đông đảo khán giả biết đến qua vai diễn trong bộ phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh.

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp, cô dần khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt bằng phong cách âm nhạc riêng, kết hợp giai điệu hiện đại với chất liệu văn hóa dân gian. Những ca khúc như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già và See Tình góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng trong nước lẫn quốc tế.

Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh vẫn tập trung phát triển sự nghiệp và giữ kín đời sống riêng tư. Nữ ca sĩ ít chia sẻ những câu chuyện cá nhân trước truyền thông, thay vào đó dành sự chú ý cho các dự án nghệ thuật. Với Thầy Dùi, cô tiếp tục hành trình theo đuổi bản sắc âm nhạc riêng, đồng thời cho thấy mong muốn làm mới cách đưa văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả hiện đại.