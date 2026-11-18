Diễn viên Hương Giang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Sống chung với mẹ chồng, Cô gái nhà người ta, Mùa hoa tìm lại... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình cảm và cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Hương Giang thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới trên phim trường, đồng thời thông báo chính thức trở lại với công việc diễn xuất sau khoảng thời gian tập trung cho cuộc sống gia đình.

Hương Giang quay lại đóng phim sau hơn 1 năm kết hôn, sinh con.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hào hứng tuyên bố khi quay lại đóng phim sau hơn 1 năm kết hôn, sinh con: "Ok, chiều lòng các bạn, mình đi quay phim lại rồi nhé! Hì hì! Thanh Hóa xinh đẹp có chào đón em không ạ?".

Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi Hương Giang chính thức tái xuất màn ảnh sau thời gian vắng bóng để tập trung cho gia đình. Một số khán giả gửi lời chúc sức khỏe, mong nữ diễn viên có nhiều dự án mới và tiếp tục mang đến những vai diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, không ít người tò mò về nhân vật cũng như bộ phim mà cô đang tham gia.

Nhiều khán giả thích thú khi Hương Giang tái xuất màn ảnh.

Tháng 1/2025, Hương Giang đón con đầu lòng. Tin vui này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, cô khá kín tiếng trong việc chia sẻ những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm. Sau khi sinh con, Hương Giang dần cởi mở hơn khi đăng tải một số khoảnh khắc đời thường, hé lộ niềm hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới.

Cũng trong năm 2025, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ hình ảnh giấy đăng ký kết hôn, chính thức xác nhận chuyện đã lập gia đình. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo thông tin được chia sẻ, ông xã của Hương Giang hơn cô 11 tuổi. Tuy nhiên, danh tính cũng như những câu chuyện riêng tư về người bạn đời không được nữ diễn viên tiết lộ quá nhiều.

Hương Giang hiện có hôn nhân hạnh phúc bên chồng hơn 11 tuổi.

Sau khi kết hôn, Hương Giang lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng. Cô không thường xuyên chia sẻ những câu chuyện riêng tư hay hình ảnh về chồng trên mạng xã hội.

Thay vào đó, nữ diễn viên chủ yếu cập nhật công việc, những khoảnh khắc đời thường và niềm vui trong hành trình làm mẹ. Dù không phô trương chuyện tình cảm, những chia sẻ của cô vẫn phần nào cho thấy cuộc sống gia đình đang diễn ra êm ấm, hạnh phúc.

Sau một năm có nhiều dấu mốc đáng nhớ, Hương Giang hiện dần cân bằng giữa cuộc sống riêng và sự nghiệp. Thông báo trở lại phim trường của cô khiến người hâm mộ kỳ vọng nữ diễn viên sẽ sớm xuất hiện trong những dự án mới. Khán giả cũng mong rằng bên cạnh niềm vui gia đình, Hương Giang sẽ tiếp tục có thêm những vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh nhỏ.

Thỉnh thoảng, Hương Giang hé lộ khoảnh khắc bên chồng.