Tuyên bố của Hoa hậu Kỳ Duyên khi Đoàn Thiên Ân có tin vui

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên dành cho nhau những lời động viên và sự ủng hộ trong công việc lẫn cuộc sống.

Mới đây, Kỳ Duyên tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đến chúc mừng Đoàn Thiên Ân nhân dịp người đẹp đón tin vui trong sự nghiệp diễn xuất. Cụ thể, Hoa hậu Việt Nam 2014 đăng tải hình ảnh diện thiết kế quyến rũ, tay ôm bó hoa hồng lớn đến chúc mừng người em thân thiết khi dự án phim điện ảnh đóng chính của cô chính thức ra rạp.

Kỳ Duyên ôm bó hoa hồng to đến chúc mừng Đoàn Thiên Ân.

Đáng chú ý, Kỳ Duyên còn dành lời nhắn nhủ đầy tình cảm cho Đoàn Thiên Ân: "For you, my baby. Mừng bộ phim thứ 4 của em ra rạp. Em giỏi lắm". Cách gọi thân mật cùng lời tuyên bố ngắn gọn nhưng chân thành cho thấy sự quan tâm mà Kỳ Duyên dành cho hành trình phát triển sự nghiệp của người bạn thân.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người thích thú trước cách Kỳ Duyên gọi Đoàn Thiên Ân là "my baby", đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó giữa hai nàng hậu.

Kỳ Duyên công khai ủng hộ Đoàn Thiên Ân.

Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho Đoàn Thiên Ân, khán giả cũng quan tâm đến hành trình hoạt động nghệ thuật của hai người đẹp. Từ những gương mặt bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp, Kỳ Duyên và Thiên Ân đang từng bước thử sức ở những lĩnh vực mới, trong đó có điện ảnh. Việc cả hai cùng hướng đến màn ảnh rộng khiến những tương tác giữa họ càng nhận được sự chú ý.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Kỳ Duyên vẫn duy trì sức hút riêng và liên tục tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên xây dựng hình ảnh gắn liền với thời trang, phong cách sống và các hoạt động giải trí. Năm 2024, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đăng quang Miss Universe Vietnam, qua đó trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe cùng năm.

Không dừng lại ở các hoạt động liên quan đến hoa hậu, Kỳ Duyên còn từng bước mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Thời gian tới, cô dự kiến góp mặt trong dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3. Đây được xem là cơ hội để người đẹp thử sức với một vai trò mới, đồng thời cho thấy định hướng phát triển đa dạng hơn trong lĩnh vực giải trí.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân cũng đang tích cực phát triển sự nghiệp sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Người đẹp sinh năm 2000 từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2022 và lọt vào Top 20 chung cuộc. Sau cuộc thi, cô tiếp tục xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí và thử sức với diễn xuất.

Điện ảnh là một trong những lĩnh vực được Đoàn Thiên Ân chú trọng trong thời gian gần đây. Việc dự án phim thứ tư có sự tham gia của cô chính thức ra rạp đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Sắp tới, người đẹp dự kiến tái xuất màn ảnh rộng với Án Mạng Karaoke, tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất trước khán giả.

Khán giả yêu thích trước mối quan hệ gắn bó của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân.