Tuyên bố của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dành cho Tiểu Vy

Đỗ Mỹ Linh là một trong những hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc thanh lịch, người đẹp còn được chú ý với cuộc sống hôn nhân viên mãn bên một doanh nhân trẻ.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đến ủng hộ, chúc mừng Hoa hậu Tiểu Vy ra mắt dự án phim điện ảnh mới. Trong hình ảnh được đăng tải, cả hai nàng hậu cùng xuất hiện chung khung hình, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Đều sở hữu nhan sắc nổi bật, Đỗ Mỹ Linh và Tiểu Vy khiến khán giả thích thú trước màn hội ngộ được nhận xét là "gấp đôi visual".

Đỗ Mỹ Linh hội ngộ Tiểu Vy.

Đáng chú ý, bên cạnh những hình ảnh chung, Đỗ Mỹ Linh còn dành lời chúc đặc biệt cho đàn em. Cụ thể, nàng hậu hào hứng tuyên bố: "Trăm tỷ nha". Đây được xem như lời động viên, cổ vũ tinh thần dành cho Tiểu Vy, đồng thời thể hiện sự kỳ vọng của Đỗ Mỹ Linh vào thành tích phòng vé của bộ phim điện ảnh mới mà người đẹp sinh năm 2000 tham gia.

Lời chúc ngắn gọn nhưng đầy năng lượng của Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng trở thành chi tiết được chú ý. Trong showbiz Việt, cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết khi cùng trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đỗ Mỹ Linh đăng quang năm 2016, trong khi Tiểu Vy là chủ nhân vương miện năm 2018.

Không chỉ có điểm chung về danh hiệu, cả hai còn từng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss World và để lại dấu ấn riêng. Nếu Đỗ Mỹ Linh từng lọt Top 40 Miss World 2017, Tiểu Vy cũng ghi dấu ấn tại Miss World 2018 khi lọt Top 30.

Đỗ Mỹ Linh chúc cho bộ phim mà Tiểu Vy tham gia đạt thành tích cao ở phòng vé.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Đỗ Mỹ Linh hiện có cuộc sống tương đối kín tiếng. Tháng 10/2022, nàng hậu chính thức lên xe hoa với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Đám cưới của cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý bởi sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân và những gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dần hạn chế các hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc cá nhân. Tháng 7/2023, cô hạ sinh con gái đầu lòng. Từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân và làm mẹ, người đẹp thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hé lộ cuộc sống gia đình ấm áp nhưng vẫn giữ sự riêng tư cần thiết.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện có hôn nhân viên mãn.

Dù không còn xuất hiện với tần suất dày đặc tại các sự kiện giải trí, Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì sức hút riêng. Mỗi lần góp mặt tại một chương trình hay sự kiện, nàng hậu đều nhận được sự quan tâm nhờ phong thái chỉn chu và vẻ ngoài nổi bật. Đặc biệt, nhan sắc của người đẹp ngày càng được nhận xét theo hướng mặn mà, trưởng thành.

Ở tuổi 30, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh cùng đường nét gương mặt hài hòa. Phong cách thời trang của cô cũng có sự thay đổi, hướng đến hình ảnh thanh lịch, sang trọng và phù hợp với cuộc sống hiện tại. Những thiết kế kín đáo, tinh tế thường được nàng hậu ưu tiên khi xuất hiện trước công chúng.

Nhan sắc mặn mà, cuốn hút của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.