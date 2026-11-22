Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà giao lưu cùng khán giả trong một đêm nhạc nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nữ ca sĩ bất ngờ có tuyên bố liên quan đến Thủy Tiên khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Cụ thể, khi được khán giả yêu cầu thể hiện ca khúc Như Hoa Mùa Xuân, Hồ Ngọc Hà lập tức hỏi ngược lại: "Rồi ai làm bé Heo, ai làm Thủy Tiên?".

Hồ Ngọc Hà vừa thích thú bật cười, vừa trêu chọc lại khán giả khi được yêu cầu hát lại ca khúc Như Hoa Mùa Xuân.

Được biết, bé Heo là biệt danh quen thuộc của ca sĩ Minh Hằng. Cả Minh Hằng và Thủy Tiên từng có màn kết hợp cùng Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Như Hoa Mùa Xuân - một trong những sản phẩm âm nhạc gắn liền với nhiều thế hệ khán giả mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chính câu nói của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước cách nữ ca sĩ thoải mái nhắc thẳng tên Thủy Tiên cũng như Minh Hằng. Sự thẳng thắn, tự nhiên trong cách đối đáp của Hồ Ngọc Hà một lần nữa tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý trên sân khấu.

Không chỉ vậy, câu nói của Hồ Ngọc Hà còn khiến nhiều khán giả bồi hồi nhớ về thời điểm ba nữ ca sĩ đình đám của làng giải trí Việt cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc. Sở hữu giai điệu rộn ràng, ca từ tươi vui, Như Hoa Mùa Xuân đến nay vẫn là một trong những ca khúc được khán giả tìm nghe mỗi dịp năm mới. Dù thị trường âm nhạc Việt liên tục xuất hiện những sản phẩm mới về chủ đề Tết, bản hit của Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng và Thủy Tiên vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.

Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên và Minh Hằng trong Như Hoa Mùa Xuân.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, cả ba nữ ca sĩ đều có những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Nếu Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì hoạt động ca hát, thường xuyên xuất hiện tại các đêm nhạc thì Minh Hằng dành sự quan tâm cho nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Trong khi đó, Thủy Tiên có phần kín tiếng hơn và không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu như trước.

Cũng vì thế, màn tái hợp của bộ ba trong một sản phẩm âm nhạc vẫn là điều được nhiều khán giả mong chờ. Từ câu nói mới đây của Hồ Ngọc Hà, không ít người hy vọng sẽ có dịp chứng kiến ba nữ ca sĩ cùng đứng trên sân khấu, tái hiện bản hit từng làm nên ký ức của nhiều mùa Tết.

Màn tương tác của Hồ Ngọc Hà với khán giả cho thấy sự hài hước, khéo léo của nữ ca sĩ.