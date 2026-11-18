Tối 17/11, nhà cầm quân người Hàn Quốc lần đầu lên tiếng về tương lai. HLV Kim Sang Sik sẽ cùng người đại diện và VFF ngồi lại để bàn bạc về hợp đồng mới.

Như Saostar đã thông tin, trận thua Kyrgyzstan 1-2 là lần cuối cùng tuyển Việt Nam thi đấu trong năm nay. Đây cũng là trận đấu cuối cùng dẫn dắt tuyển Việt Nam trong thời hạn hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang Sik. Do đó, câu chuyện tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc được quan tâm hơn bao giờ hết.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nhìn lại hành trình gần ba năm làm việc tại Việt Nam với nhiều dấu ấn. Ông đã giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 và bảo vệ thành công chức vô địch ở giải đấu năm 2026. Đây là cột mốc lịch sử khi ông trở thành HLV đầu tiên đưa tuyển Việt Nam đăng quang Đông Nam Á hai kỳ liên tiếp. Ở cấp độ trẻ, HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng VCK U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik chưa xác định tương lai sau khi hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kết thúc vào tháng 2/2027. Ảnh: AFC

Ngoài ra, tuyển Việt Nam cũng giành vé dự Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng 6 trận ở vòng loại cuối. Những thành quả ấy giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, đồng thời lý giải tình cảm đặc biệt ông dành cho người hâm mộ Việt Nam.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik chưa đưa ra quyết định về tương lai. Ông nói rõ sẽ cùng người đại diện làm việc với VFF để thảo luận về khả năng tiếp tục hợp tác. Những chia sẻ của nhà cầm quân này cho thấy cánh cửa ở lại tuyển Việt Nam chưa khép lại, nhưng khả năng chia tay cũng có thể xảy ra nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới.

“Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch nào cả. Tôi và người đại diện sẽ cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gặp nhau, qua đó bàn về tương lai”, HLV Kim Sang Sik trả lời truyền thông sau trận thua của tuyển Việt Nam.

Trong thời gian dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đánh giá quãng thời gian làm việc tại đây mang đến cho ông nhiều niềm vui. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có những trăn trở liên quan đến các CLB.

Ông nhắc đến những trường hợp cầu thủ dính chấn thương khi tập trung và thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Những tổn thất này không chỉ ảnh hưởng đến lực lượng của tuyển Việt Nam mà còn tác động trực tiếp đến kế hoạch và thành tích của các CLB. HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự áy náy khi các đội bóng phải chịu ảnh hưởng từ những chấn thương xảy ra trong quá trình cầu thủ làm nhiệm vụ quốc gia.

Đây là một khía cạnh đáng chú ý trong những chia sẻ của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ông không chỉ nhìn lại thành tích của đội tuyển mà còn quan tâm đến những hệ quả đối với bóng đá cấp CLB. Việc cầu thủ liên tục phải thi đấu với cường độ cao, sau đó gặp chấn thương khi tập trung đội tuyển, luôn là bài toán khó đối với cả ban huấn luyện quốc gia lẫn các đội bóng.

Năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn của HLV Kim Sang Sik, nhưng tương lai của ông vẫn chưa được định đoạt. Cuộc gặp giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc, người đại diện và VFF trong thời gian tới sẽ có ý nghĩa quan trọng. Nếu hai bên tìm được tiếng nói chung, ông tiếp tục hành trình cùng bóng đá Việt Nam, ngược lại sẽ là một cuộc chia tay đáng tiếc.