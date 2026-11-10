Tuyên bố của đương kim Miss Cosmo về Hoa hậu Khánh Vân

Hoa hậu Khánh Vân là một trong những người đẹp ghi dấu ấn với khán giả nhờ nhan sắc nổi bật cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

Mới đây, Khánh Vân thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh được ghi lại trong một buổi hướng dẫn catwalk. Xuất hiện với trang phục cá tính, lộng lẫy, người đẹp 9X nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ những bước đi uyển chuyển, dứt khoát cùng khả năng làm chủ sân khấu.

Từng chuyển động, cách đánh hông, đánh tay cho đến biểu cảm của Khánh Vân đều thể hiện kinh nghiệm trình diễn được tích lũy qua nhiều năm.

Hoa hậu Khánh Vân gây ấn tượng với kỹ năng catwalk chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, màn thị phạm của nàng hậu còn nhận được sự quan tâm từ những người đẹp có mặt tại chương trình. Trước những bước catwalk đầy thần thái của Khánh Vân, nhiều thí sinh bày tỏ sự thích thú và trầm trồ.

Đặc biệt, đương kim Miss Cosmo Yolina Lindquist cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kỹ năng trình diễn của đại diện Việt Nam. Người đẹp tuyên bố về màn catwalk của Khánh Vân: "Slaying. Stunning" (tạm dịch: Đỉnh quá! Đẹp xuất sắc).

Phản ứng của Yolina Lindquist được xem là một lời ghi nhận dành cho khả năng trình diễn của Khánh Vân. Đương kim Miss Cosmo vốn cũng là người từng trải qua hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế, vì vậy sự ngưỡng mộ của cô dành cho đàn chị Việt Nam càng thu hút sự chú ý.

Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, màn catwalk của Khánh Vân nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng yêu sắc đẹp. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước phong độ của nàng hậu, đồng thời cho rằng kỹ năng trình diễn là một trong những thế mạnh nổi bật nhất của cô.

Một số ý kiến nhận xét Khánh Vân sở hữu phong thái tự tin, những bước đi chắc chắn và khả năng tạo điểm nhấn trên sân khấu. Đặc biệt, việc đương kim Miss Cosmo dành sự chú ý cho màn thể hiện của người đẹp Việt Nam càng khiến khoảnh khắc này được bàn luận nhiều hơn.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu thích trước kỹ năng catwalk của Hoa hậu Khánh Vân.

Khánh Vân sinh năm 1995, từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau chiến thắng này, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2020 và xuất sắc lọt vào Top 21 chung cuộc.

Tại đấu trường quốc tế, người đẹp ghi dấu ấn nhờ nguồn năng lượng tích cực, nụ cười rạng rỡ cùng khả năng trình diễn tự tin. Đặc biệt, cô còn nhận được lượng bình chọn lớn từ khán giả quốc tế, trở thành một trong những đại diện Việt Nam được chú ý tại cuộc thi năm đó.

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ hoa hậu, Khánh Vân tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thời trang và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật. Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm giúp cô có thêm cơ hội đồng hành, hướng dẫn những gương mặt trẻ trên hành trình theo đuổi các cuộc thi nhan sắc.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống tình cảm của Khánh Vân cũng nhận được sự quan tâm. Tháng 12/2024, cô chính thức kết hôn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long sau thời gian gắn bó. Hôn lễ của cặp đôi từng thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều nghệ sĩ, người đẹp và bạn bè thân thiết trong showbiz Việt.

Sau khi lập gia đình, nàng hậu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cũng như hình ảnh đồng hành cùng ông xã.

Hoa hậu Khánh Vân hạnh phúc bên chồng.

Hiện tại, Khánh Vân được nhận xét ngày càng trưởng thành, mặn mà và cuốn hút. Người đẹp vẫn chăm chút ngoại hình, duy trì phong cách thời trang đa dạng và xuất hiện trong nhiều sự kiện.

Đặc biệt, kỹ năng catwalk tiếp tục là dấu ấn riêng giúp cô tạo được sự khác biệt. Những hình ảnh hướng dẫn trình diễn mới đây một lần nữa cho thấy Khánh Vân không chỉ giữ vững phong độ mà còn có thể truyền đạt kinh nghiệm, góp phần giúp các thí sinh tự tin hơn khi bước lên sân khấu.