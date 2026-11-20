Sau thời gian dài vướng nghi vấn hẹn hò, Huỳnh Phương và Khả Như mới đây khiến mạng xã hội xôn xao khi công khai tin vui tình cảm. Đáng chú ý, nữ diễn viên Khả Như đã đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên Huỳnh Phương, đồng thời khoe chiếc nhẫn đính đá trên tay cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Dạ! Em chịu". Trong bức ảnh, cả hai diện trang phục trắng đồng điệu, Khả Như còn trao nụ hôn ngọt ngào lên má bạn trai. Động thái này được xem như lời xác nhận nữ diễn viên đã nhận lời cầu hôn từ Huỳnh Phương sau nhiều năm gắn bó.

Huỳnh Phương chính thức cầu hôn Khả Như sau thời gian dài hẹn hò.

Không chỉ người hâm mộ, nhiều đồng nghiệp thân thiết trong showbiz Việt cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Trong đó, diễn viên Thu Trang gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh buổi tiệc có sự góp mặt của Huỳnh Phương, Khả Như cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Kèm theo khoảnh khắc đáng nhớ, nữ diễn viên viết: "Chúc mừng Huỳnh Phương và Khả Như. Chúc 2 em luôn hạnh phúc và vui vẻ. Chờ ngày ăn đám cưới thôi".

Diễn viên Thu Trang chúc mừng đàn em nhân ngày đặc biệt.

Lời chúc mừng của Thu Trang nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi cô và ông xã Tiến Luật vốn có mối quan hệ thân thiết với Huỳnh Phương và Khả Như. Việc nữ diễn viên công khai gửi lời chúc, đồng thời nhắc đến ngày ăn cưới khiến nhiều người thêm háo hức trước viễn cảnh cặp đôi chính thức về chung một nhà. Đây cũng là một trong những động thái đáng chú ý từ những người đồng nghiệp thân thiết sau khi chuyện tình cảm của cả hai có bước tiến mới.

Trước khi công khai tin vui, Huỳnh Phương và Khả Như đã nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận vì những dấu hiệu tình cảm dành cho nhau. Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2022, khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, buổi gặp gỡ bạn bè và có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Dù nhiều lần được khán giả tích cực "đẩy thuyền", cả hai từng khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện riêng tư.

Đông đảo nghệ sĩ có mặt chúc mừng cặp đôi nên duyên.

Theo thời gian, những khoảnh khắc đồng hành và cách tương tác tình cảm của bộ đôi ngày càng khiến công chúng chú ý. Đặc biệt, Huỳnh Phương từng có những chia sẻ ngọt ngào dành cho Khả Như, càng khiến nghi vấn tình cảm được quan tâm.

Dưới những thông tin mới nhất, đông đảo khán giả bày tỏ sự bất ngờ, thích thú và gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Nhiều người cho rằng sau nhiều năm úp mở, cuối cùng Huỳnh Phương và Khả Như cũng đã có một cái kết đẹp. Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ mong muốn sớm được chứng kiến đám cưới của cả hai, đồng thời háo hức chờ ngày những đồng nghiệp thân thiết như Thu Trang, Tiến Luật cùng hội bạn showbiz hội ngộ trong ngày trọng đại.