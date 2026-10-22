Tuyên bố của diễn viên Thanh Thức về chuyện thất tình ở tuổi 42

Thanh Thức là nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam qua nhiều vai diễn đa dạng. Ở tuổi 42, nam diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian tận hưởng cuộc sống cá nhân và rèn luyện sức khỏe sau những ngày làm việc bận rộn.

Mới đây, Thanh Thức thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trong lúc đi chơi thể thao. Nam diễn viên xuất hiện với tinh thần vui vẻ, thoải mái, tận hưởng khoảng thời gian dành cho bản thân. Đáng chú ý, anh còn tiết lộ cuộc trò chuyện hài hước với người hướng dẫn thể thao, khiến nhiều khán giả thích thú.

Thanh Thức phong độ tập luyện thể thao.

Cụ thể, Thanh Thức kể lại tình huống được huấn luyện viên hỏi thăm về lý do chăm chỉ tập luyện gần đây. Nam diễn viên chia sẻ: "Dạo này tinh thần đang lên ra sân tập đều. Nhưng nay Coach buột miệng hỏi cái đơ ngang. Coach hỏi: 'Sao dạo này tập siêng vậy anh, thất tình hả?!'. Tôi: 'Dạ không, em thất nghiệp'".

Trước câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm, nam diễn viên lại đưa ra tuyên bố "thất nghiệp" khiến tình huống chuyển hướng theo cách hài hước. Chia sẻ của Thanh Thức nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người thích thú trước cách nói chuyện dí dỏm của nam diễn viên.

Bên cạnh đó, chi tiết Thanh Thức dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện thể thao cũng khiến người hâm mộ chú ý. Ở tuổi 42, nam diễn viên vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ.

Ở tuổi 42, Thanh Thức duy trì sức hút và tích cực hoạt động nghệ thuật, đóng phim.

Thanh Thức sinh năm 1984, được biết đến với vai trò diễn viên và từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm, anh xây dựng hình ảnh gắn liền với các vai diễn có màu sắc khác nhau. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên từng bước tạo dựng chỗ đứng riêng, trở thành gương mặt quen thuộc với một bộ phận khán giả yêu phim Việt.

Ngoài công việc diễn xuất, Thanh Thức cũng có những sở thích cá nhân và dành thời gian chăm sóc bản thân. Việc chơi thể thao là một trong những hoạt động giúp anh duy trì thể lực, giải tỏa căng thẳng sau thời gian làm việc.

Về chuyện tình cảm, Thanh Thức vốn kín tiếng. Nam diễn viên không thường xuyên chia sẻ những thông tin riêng tư liên quan đến đời sống yêu đương trước công chúng. Chính vì vậy, những câu chuyện có nhắc đến tình trạng độc thân, thất tình hay các mối quan hệ cá nhân của anh đôi khi nhận được sự tò mò từ khán giả.

Thanh Thức tận hưởng cuộc sống bên cạnh lịch làm việc dày đặc.

Ở tuổi 42, Thanh Thức kín tiếng trong chuyện tình cảm.