Tuyên bố của Đặng Thu Thảo khi Kỳ Duyên hạnh phúc bên Đoàn Thiên Ân

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, người đẹp Nam Định vẫn duy trì sức hút và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.

Mới đây, Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh vui vẻ bên Đoàn Thiên Ân trong chuyến đi Hàn Quốc. Cả hai cùng diện hanbok, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại xứ kim chi. Đáng chú ý, Kỳ Duyên gọi Thiên Ân bằng biệt danh thân mật khi viết: "Lần đầu mặc hanbok cùng Bơ yêu, kỷ niệm Hàn Quốc 2026".

Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ bên Đoàn Thiên Ân trong chuyến đi Hàn Quốc gần đây.

Khoảnh khắc thân thiết của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Hai người đẹp thoải mái tạo dáng, vui vẻ chụp ảnh cùng nhau trong trang phục truyền thống Hàn Quốc. Sự gần gũi của cả hai khiến người hâm mộ thích thú.

Giữa nhiều bình luận dành cho Kỳ Duyên và Thiên Ân, lời nhắn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đặc biệt được chú ý. Người đẹp tuyên bố ngắn gọn: "2 em yêu quá". Trước lời khen của đàn chị, Kỳ Duyên đáp lại đầy thân mật: "Hihi, yêu lắm không chị. Em cảm ơn chị".

Màn tương tác ngắn giữa hai hoa hậu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đặng Thu Thảo và Kỳ Duyên đều từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam, vì vậy lời nhận xét của đàn chị dành cho đàn em nhận được nhiều sự chú ý.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bày tỏ sự yêu thích dành cho Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tham gia nhiều chương trình giải trí và ngày càng tạo dựng hình ảnh riêng. Năm 2024, Kỳ Duyên tiếp tục gây chú ý khi đăng quang Miss Universe Vietnam và đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe cùng năm, lọt Top 40.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Người đẹp từng đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2022 và sau cuộc thi tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí. Thiên Ân cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều người đẹp trong showbiz Việt, trong đó có Kỳ Duyên.

Thời gian qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân nhiều lần xuất hiện bên nhau trong các hoạt động đời thường lẫn công việc. Cả hai không ngần ngại tương tác trên mạng xã hội, dành cho nhau những lời nhận xét gần gũi. Chuyến đi Hàn Quốc lần này tiếp tục cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người đẹp.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân thường xuyên đồng hành với nhau từ công việc đến đời sống.

Những khoảnh khắc của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân được nhiều người yêu thích.

Ở tuổi 30, Kỳ Duyên hiện vẫn tích cực hoạt động trong làng giải trí, đồng thời duy trì hình ảnh thời trang và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện. Thiên Ân cũng tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật sau hành trình thi sắc đẹp. Những hình ảnh đời thường của cả hai vì thế luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.