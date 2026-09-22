Tuyên bố của Đàm Vĩnh Hưng về Việt Hương

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ nổi bật của làng giải trí Việt, sở hữu nhiều bản hit và hoạt động nghệ thuật bền bỉ suốt nhiều năm. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nam nghệ sĩ còn được biết đến với mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp trong showbiz Việt, trong đó có Việt Hương.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ khoảnh khắc cùng nhiều nghệ sĩ tề tựu bên nhau nhân dịp giỗ Tổ sân khấu. Theo đó, đông đảo đồng nghiệp đã quây quần tại nhà riêng của ca sĩ Cẩm Vân để cùng dâng hương, tưởng nhớ Tổ nghiệp. Không khí buổi gặp gỡ diễn ra vui vẻ, ấm cúng khi các nghệ sĩ có dịp hội ngộ, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm.

Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều đồng nghiệp đến nhà ca sĩ Cẩm Vân nhân dịp giỗ Tổ sân khấu.

Đáng chú ý, trong loạt khoảnh khắc được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, Việt Hương cũng có mặt. Nữ nghệ sĩ thể hiện sự nhanh nhẹn khi đứng ra sắp xếp để mọi người giữ trật tự, lần lượt dâng hương và cùng nhau chụp ảnh. Hình ảnh Việt Hương tất bật điều phối khiến Đàm Vĩnh Hưng thích thú.

Nam ca sĩ sau đó để lại lời nhắn dành cho đồng nghiệp: "Tui mãi mãi mê cái giọng của bà Hương nha". Đàm Vĩnh Hưng đồng thời gắn thẻ tài khoản mạng xã hội của ông xã Việt Hương vào bài đăng. Tuyên bố hài hước, thân mật của nam ca sĩ dành cho Việt Hương nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy sự gần gũi giữa hai nghệ sĩ sau nhiều năm đồng hành trong công việc.

Đàm Vĩnh Hưng và Việt Hương vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai từng nhiều lần làm việc chung trong các chương trình, sự kiện và có những màn phối hợp ăn ý. Sự tương tác tự nhiên, hài hước giữa hai nghệ sĩ cũng thường nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Thời gian gần đây, Việt Hương tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật đa dạng, trong khi Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều dự án riêng. Khi nam ca sĩ khai trương quán cà phê, Việt Hương đã dành thời gian đến chung vui và gửi lời chúc mừng. Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp của cả hai vẫn được duy trì.

Đàm Vĩnh Hưng và Việt Hương có mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua. (Ảnh từ TikTok Meow Entertainment)

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho các dự án cá nhân. Nam ca sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh về công việc, những lần gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cũng như các hoạt động trong cuộc sống trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc đi hát, Đàm Vĩnh Hưng còn quan tâm đến những công việc kinh doanh. Việc mở rộng hoạt động giúp nam ca sĩ có thêm nhiều không gian để kết nối với khán giả bên cạnh sân khấu.

Ở tuổi ngoài 50, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ nhịp làm việc sôi nổi. Anh thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, chương trình nghệ thuật và duy trì phong cách thời trang đặc trưng. Những hình ảnh đời thường được nam ca sĩ chia sẻ cũng cho thấy anh vẫn dành thời gian gặp gỡ những người bạn, đồng nghiệp thân thiết.

Trong các dịp đặc biệt của giới nghệ sĩ như giỗ Tổ sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng cũng thường có mặt để hội ngộ đồng nghiệp. Những khoảnh khắc này không chỉ là dịp tưởng nhớ Tổ nghiệp mà còn giúp các nghệ sĩ có cơ hội gặp gỡ sau những lịch trình riêng.