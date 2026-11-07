Tuyên bố của Đàm Vĩnh Hưng khi đại diện Việt Nam thắng The Miss Globe

Chung kết The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2026 chính thức diễn ra tại Thái Lan vào ngày 6/11 vừa qua, với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam Nguyễn Thu Thảo. Kết quả này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả trong nước.

Nguyễn Thu Thảo đến từ Việt Nam đăng quang the Miss Globe.

Sau khi Nguyễn Thu Thảo đăng quang, đông đảo người hâm mộ bày tỏ niềm tự hào trước thành tích của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho người đẹp sinh năm 2005, một số nghệ sĩ cũng có động thái đáng chú ý trước kết quả chung cuộc.

Trong đó, chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cụ thể, nam ca sĩ tuyên bố: "Mấy bé hoa hậu đi thi nước ngoài mà truyền thông trong nước không quan tâm là thường hay đăng quang! Tui đoán y như rằng luôn".

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến bàn luận. Một số khán giả đồng tình với nhận xét của nam ca sĩ, cho rằng Nguyễn Thu Thảo không phải gương mặt được truyền thông nhắc đến quá nhiều trước thềm chung kết nhưng cuối cùng lại mang về thành tích cao. Không ít người cũng gửi lời chúc mừng đến đại diện Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ trước kết quả cuộc thi.

Đàm Vĩnh Hưng vốn là nghệ sĩ thường xuyên dành sự quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế. Nam ca sĩ từng có những chia sẻ, nhận xét về hành trình dự thi của các đại diện Việt Nam, đặc biệt là những người đẹp mang sash Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Vì vậy, động thái lần này của anh tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả chú ý.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng sau chung kết The Miss Globe thu hút khán giả quan tâm.

Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005, quê Tuyên Quang. Cô sở hữu chiều cao 1,8 m và hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi đến với The Miss Globe 2026, người đẹp đã tích lũy kinh nghiệm thông qua một số sân chơi sắc đẹp trong nước, qua đó có cơ hội rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử và bản lĩnh sân khấu.

Nguyễn Thu Thảo hiện là đương kim Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Trước đó, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng dừng chân ở top 40. Dù chưa đạt thành tích cao tại sân chơi này, người đẹp vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nhan sắc và có cơ hội thử sức ở một đấu trường quốc tế.

Với lợi thế chiều cao nổi bật cùng kinh nghiệm trình diễn, Nguyễn Thu Thảo được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong hành trình chinh phục vương miện The Miss Globe 2026. Trước đêm chung kết, cô cũng từng mang về thành tích đáng chú ý khi lọt top 6 phần thi Trang phục dân tộc.

Tại phần thi này, đại diện Việt Nam lựa chọn thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội Nam Bộ. Trang phục không chỉ khai thác những nét đặc trưng trong văn hóa biểu diễn truyền thống mà còn góp phần giới thiệu bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đây được xem là một trong những điểm nhấn đáng nhớ của Nguyễn Thu Thảo trước khi cô chính thức đăng quang.

Nguyễn Thu Thảo gây ấn tượng tại The Miss Globe 2026.

Chiến thắng tại The Miss Globe 2026 đánh dấu thêm một thành tích của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Đối với Nguyễn Thu Thảo, chiếc vương miện cũng mở ra một chặng đường mới, đi kèm cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam đến đông đảo khán giả trên thế giới.