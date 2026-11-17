Sau nhiều năm trưởng thành, thi đấu rồi tiếp tục gắn bó với bóng đá trên cương vị huấn luyện viên, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Lê Hoàng Thiên vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho bầu Đức. Cuộc gặp gỡ với ông Đoàn Nguyên Đức mới đây đã trở thành dịp để cựu cầu thủ HAGL nhắc lại những năm tháng đáng nhớ và gửi lời tri ân đến người mà anh thân thương gọi là Chú Ba.

Cụ thể, Lê Hoàng Thiên đăng tải bức ảnh chụp riêng cùng Chủ tịch HAGL trên trang cá nhân vào sáng Chủ nhật. Đi kèm hình ảnh là những dòng chia sẻ đầy cảm xúc, trong đó cựu tiền đạo tuyển Việt Nam nhắc lại hành trình của mình từ những ngày đầu bước chân vào Học viện bóng đá HAGL, quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp cho đến khi giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện.

Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Lê Hoàng Thiên vừa chia sẻ những lời tri ân đầy xúc động dành cho bầu Đức, người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp bóng đá của anh. Ảnh: FBNV

Hoàng Thiên viết: “Một buổi sáng Chủ nhật thật ý nghĩa và đầy kỷ niệm! Từ những ngày đầu vào Học viện, đến khi còn thi đấu, giải nghệ và tiếp tục gắn bó với bóng đá trên cương vị huấn luyện viên, hôm nay Thiên mới có dịp có một bức hình riêng cùng Chủ tịch, người mà Thiên vẫn luôn gọi thân thương là Chú Ba.

Không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Cảm ơn Chú vì những gì đã dành cho Thiên và những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam. Một kỷ niệm đẹp, một sự trân trọng sẽ luôn được giữ mãi!”.

Đằng sau bức ảnh tưởng chừng bình dị là tình cảm của một cầu thủ dành cho người từng có ảnh hưởng lớn đến hành trình bóng đá của mình. Với Lê Hoàng Thiên, bầu Đức không chỉ là người đứng đầu HAGL mà còn là nhân vật gắn liền với một chặng đường anh theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Do đó, cuộc gặp gỡ sau nhiều năm mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi cựu tiền đạo này đã trải qua nhiều chặng đường khác nhau trong bóng đá.

Bầu Đức luôn được các cầu thủ yêu mến. Ảnh: HAGL FC

Lê Hoàng Thiên từng thi đấu cho CLB HAGL, sau đó có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, anh không rời xa sân cỏ mà tiếp tục theo đuổi công việc huấn luyện. Hành trình ấy cũng cho thấy mối gắn bó lâu dài của Hoàng Thiên với bóng đá, từ một cầu thủ trẻ được đào tạo đến người tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau.