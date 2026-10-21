Tuyên bố của chồng kém 11 tuổi về Khánh Thi sau khi có 3 con

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam, được khán giả quan tâm bởi chuyện tình kéo dài nhiều năm cùng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Sau khi có với nhau 3 người con, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, trong đó không ít lần Phan Hiển khiến người hâm mộ bật cười bởi cách trêu chọc bà xã.

Mới đây, Khánh Thi chia sẻ loạt ảnh lấy cảm hứng từ hình tượng "nàng thơ nước Pháp". Nữ kiện tướng dancesport cho biết từ nhỏ, cô đã yêu thích hình ảnh những cô gái Pháp diện váy bồng bềnh, mang vẻ đẹp thơ mộng giữa những vườn hoa. Vì vậy, cô quyết định thực hiện bộ ảnh để lưu giữ hình ảnh nữ tính, lãng mạn mà bản thân yêu thích từ lâu.

Khánh Thi gây ấn tượng với hình ảnh lấy cảm hứng từ "nàng thơ nước Pháp".

Tuy nhiên, phản ứng của Phan Hiển sau khi xem loạt ảnh lại khiến Khánh Thi "dở khóc dở cười". Cô kể rằng sau khi chụp ảnh xong, bản thân hào hứng khoe thành quả với chồng. Ngắm nghía một hồi, Phan Hiển đưa ra nhận xét: "Anh thấy giống cô gái Hà Lan hơn!".

Chưa dừng lại ở đó, nam kiện tướng dancesport tiếp tục đưa ra lời tuyên bố hài hước: "Thôi, giống cô vắt sữa bò cho nhanh! Dù sao em cũng đã vắt sữa thành công nuôi 3 đứa con rồi còn gì!". Khánh Thi cho biết cô bỏ tiền chụp ảnh để hóa thân thành nàng thơ nước Pháp nhưng qua mắt chồng, bản thân lại được phong danh hiệu đặc biệt.

"Em bỏ tiền chụp ảnh làm nàng thơ nước Pháp, chồng em xem miễn phí rồi phong luôn danh hiệu 'Cô vắt sữa bò tại gia' với thành tích xuất sắc nuôi lớn 3 bê con!", Khánh Thi chia sẻ.

Khánh Thi khoe với chồng khi hóa thành nàng thờ nước Pháp và nhận về phản ứng khó ngờ.

Cách kể chuyện dí dỏm của Khánh Thi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả. Bên cạnh những bình luận bật cười trước màn trêu chọc của Phan Hiển, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút của nữ kiện tướng dancesport sau 3 lần sinh nở. Loạt ảnh cũng cho thấy Khánh Thi vẫn yêu thích làm đẹp, thử nghiệm những hình tượng mới và tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Đáng chú ý, chuyện tình cảm của Khánh Thi và Phan Hiển tiếp tục nhận được sự quan tâm. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích trước cách cả hai thoải mái trêu đùa nhau, tạo nên bầu không khí gần gũi, vui vẻ. Dù có khoảng cách tuổi tác, cặp đôi vẫn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống gia đình, xây dựng tổ ấm bên 3 người con.

Khán giả dành sự yêu mến cho Khánh Thi và Phan Hiển.

Khánh Thi và Phan Hiển bén duyên từ bộ môn dancesport. Trải qua nhiều năm gắn bó, cả hai từng đối mặt với không ít sự chú ý và bàn luận từ công chúng trước khi chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2022.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn dành nhiều tâm huyết cho dancesport. Cả hai có kinh nghiệm thi đấu, huấn luyện và đồng hành cùng các thế hệ vận động viên trẻ, góp phần phát triển bộ môn khiêu vũ thể thao tại Việt Nam.

Phan Hiển cũng tiếp tục theo đuổi con đường chuyên môn, duy trì hoạt động tập luyện và thi đấu bên cạnh công việc huấn luyện. Sự đồng hành giữa hai người trong công việc giúp họ có thêm nhiều điểm chung, đồng thời cùng chia sẻ những mục tiêu dài hạn.

Trong cuộc sống thường ngày, cặp đôi thường xuyên cập nhật hình ảnh gia đình và những khoảnh khắc bên các con trên mạng xã hội. Những câu chuyện giản dị, từ việc chăm sóc con đến các màn đối đáp hài hước giữa hai vợ chồng, giúp khán giả có thêm góc nhìn gần gũi về tổ ấm của họ.

Sau nhiều năm bên nhau và có 3 người con, Khánh Thi cùng Phan Hiển vẫn duy trì sự gắn kết, vừa vun vén gia đình vừa phát triển sự nghiệp.

Khánh Thi và Phan Hiển hiện có tổ ấm viên mãn bên 3 con.