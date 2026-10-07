Tuyên bố của chồng kém 11 tuổi về Khánh Thi sau 4 năm cưới

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt. Sau nhiều năm đồng hành, cả hai vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nhau.

Mới đây, Phan Hiển đăng tải khoảnh khắc ghi lại buổi chụp ảnh cùng bà xã Khánh Thi. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi thể hiện nhiều biểu cảm tình tứ, lãng mạn khi cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp trước ống kính. Sự ăn ý và tình cảm của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Khoảnh khắc tình tứ của Khánh Thi và Phan Hiển.

Đáng chú ý, Phan Hiển dành cho vợ lời tuyên bố ngọt ngào: "Cả thế giới của anh đang ở đây". Chỉ một câu ngắn gọn nhưng thể hiện tình cảm đặc biệt mà nam kiện tướng dành cho Khánh Thi sau nhiều năm chung sống.

Khoảnh khắc tình tứ cùng lời tuyên bố của Phan Hiển nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân của cặp đôi, đồng thời dành lời khen cho cách cả hai vẫn giữ được sự gắn kết và ngọt ngào sau nhiều năm về chung một nhà.

Bên cạnh đó, nhan sắc của Khánh Thi cũng trở thành chủ đề được chú ý. Ở tuổi ngoài 40, nữ kiện tướng được nhận xét ngày càng trẻ trung, mặn mà và giữ được thần thái rạng rỡ. Trong những hình ảnh chụp cùng ông xã, Khánh Thi cho thấy vẻ ngoài tươi tắn, tự tin.

Khán giả ngưỡng mộ trước hôn nhân hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển.

Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2022, sau nhiều năm gắn bó và có với nhau các con. Chuyện tình của họ từng nhận nhiều sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 11 năm. Tuy nhiên, cả hai dần chứng minh sự bền chặt bằng cách cùng xây dựng gia đình, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Sau 4 năm tổ chức đám cưới, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau. Cặp đôi cùng chăm sóc các con, vun vén tổ ấm và duy trì công việc liên quan đến dancesport. Phan Hiển tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thi đấu, trong khi Khánh Thi vừa hoạt động nghệ thuật vừa đảm nhận vai trò chuyên môn trong lĩnh vực dancesport.

Khánh Thi và Phan Hiển duy trì hôn nhân hạnh phúc.

Gia đình nhỏ của cả hai cũng thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Khánh Thi và Phan Hiển không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ các chuyến đi, hoạt động gia đình đến những dịp đặc biệt.

Trong hành trình hôn nhân, Khánh Thi và Phan Hiển từng trải qua không ít giai đoạn được công chúng quan tâm. Khoảng cách tuổi tác từng là chủ đề gây bàn luận nhưng thay vì để những khác biệt trở thành rào cản, cả hai lựa chọn đồng hành và cùng chăm sóc các con.

Ở hiện tại, Khánh Thi và Phan Hiển tập trung xây dựng cuộc sống gia đình, đồng thời phát triển công việc riêng. Hôn nhân của cặp đôi sau 4 năm tổ chức đám cưới vì thế vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Khoảnh khắc đời thường của Khánh Thi và Phan Hiển.