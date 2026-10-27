Tuyên bố của chồng kém 11 tuổi về Khánh Thi sau 10 năm yêu nhau

Khánh Thi là kiện tướng dancesport nổi tiếng của Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều thành tích chuyên môn và chuyện tình với Phan Hiển. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng những màn tương tác tình cảm, hài hước trên mạng xã hội.

Mới đây, Phan Hiển gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc của Khánh Thi được chụp cách đây 10 năm. Trong ảnh, nữ kiện tướng dancesport gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà, cuốn hút. Ngắm lại hình ảnh của bà xã, Phan Hiển hài hước tuyên bố: "10 năm trước đẹp cỡ này, may mà hốt kịp".

Phan Hiển dành lời khen cho nhan sắc của Khánh Thi.

Chia sẻ dí dỏm của Phan Hiển nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều khán giả thích thú. Không chỉ dành lời khen cho nhan sắc của Khánh Thi, phát ngôn của nam kiện tướng còn cho thấy sự thoải mái, gần gũi trong cách anh thể hiện tình cảm với người bạn đời. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn giữ được sự hài hước và những tương tác tự nhiên, tạo thiện cảm với công chúng.

Khánh Thi và Phan Hiển bén duyên khi cùng theo đuổi dancesport. Mối quan hệ của cả hai từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác, khi Khánh Thi hơn Phan Hiển 11 tuổi. Đến năm 2015, cặp đôi công khai chuyện tình cảm trong thời điểm đã có con chung đầu lòng. Vượt qua những ý kiến trái chiều, cả hai tiếp tục đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống riêng.

Sau đó, gia đình Khánh Thi và Phan Hiển lần lượt chào đón thêm hai thành viên nhí. Trải qua nhiều năm bên nhau, cả hai đã xây dựng tổ ấm với sự đồng hành của các con, đồng thời tiếp tục gắn bó với bộ môn dancesport.

Hiện tại, dù đã là mẹ ba con, Khánh Thi vẫn duy trì nhan sắc mặn mà, thần thái cuốn hút. Cô thường xuyên nhận được lời khen nhờ vẻ ngoài trẻ trung, phong cách chỉn chu và nguồn năng lượng tích cực.

Đáng chú ý, Phan Hiển cũng không ngần ngại thể hiện sự yêu thích, tự hào về bà xã thông qua những chia sẻ trên mạng xã hội. Cách nam kiện tướng khen nhan sắc của vợ sau nhiều năm bên nhau khiến nhiều người cho rằng tình cảm của cặp đôi vẫn ngọt ngào như những ngày đầu.

Khánh Thi và Phan Hiển duy trì hôn nhân hạnh phúc sau nhiều năm.

Trong cuộc sống hiện tại, Khánh Thi và Phan Hiển duy trì sự gắn bó với dancesport, vừa phát triển sự nghiệp vừa chăm lo cho tổ ấm. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu và hoạt động trong lĩnh vực này, cả hai còn đồng hành trong công tác huấn luyện, đào tạo các thế hệ vận động viên trẻ.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ba con. Những hình ảnh gia đình, các câu chuyện vui trong sinh hoạt hằng ngày hay màn tương tác hài hước giữa hai vợ chồng giúp Khánh Thi và Phan Hiển giữ được sự gần gũi với khán giả. Dù bận rộn với công việc, cả hai vẫn dành sự quan tâm cho các con và cùng nhau vun đắp cuộc sống gia đình.

Sau khi chính thức về chung một nhà, Khánh Thi và Phan Hiển nhiều lần cho thấy sự đồng hành không chỉ nằm ở tình yêu mà còn ở trách nhiệm với gia đình và sự nghiệp chung. Khoảng cách tuổi tác từng khiến chuyện tình của họ trở thành đề tài bàn luận nhưng hành trình bên nhau qua nhiều năm đã giúp cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả.